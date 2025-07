“Chaquiro”, el man que pegó el negocio de los ahumadores en Colombia: esta es su historia

Prácticamente , es conocido en el mundo de los negocios por ser el “man de los ahumadores”. Su empresa, Ahumadores Chaquiro, vendió el año pasado 18.000 de esos barriles en todo el país . Además, registró una producción superior a las 200 unidades diarias. No obstante, no es un secreto que hacer empresa tiene sus dificultades.

El inicio de “Chaquiro”

Lo curioso es que este emprendedor logró consolidar una empresa exitosa sin formación académica y sin conocer de administración de empresas. Aprendió de forma empírica.

“Yo no tuve estudio. En la casa nos dijeron que estudiáramos, pero me gusto más la calle”, confesó.

Esa carencia no fue un obstáculo, porque su padre, Jesús Alfredo Díaz, fue una fiera para hacer negocios. Ya tenía un recorrido amplio que transmitió a su hijo.

“Era (su papá) un cambalachero, vendía carros, propiedades y demás cosas. Mantenía un rollo de letras porque en ese tiempo se utilizaba la palabra, ya hoy en día no. Eso negociaba con carros, con una cosa y con la otra”, relató.

En efecto, era un “maestro” del rebusque, un comerciante aquí y allá. Recorría diferentes municipios de Antioquia comprando y revendiendo carros, fincas, casas y muchas cosas más.

Ahí nació el amor al comercio del protagonista de este texto. Decidió probar suerte a sus 20 años, con un cambiadero de aceite que bautizó Lubri Repuestos Chaquiro, ubicado en Envigado. No solo fue su primer gran negocio, sino que le brindó las ganancias para llevar el sustento a su hogar, mientras sus hijos crecían.

El nacimiento del barril

El origen de los ahumadores de “Chaquiro” es por lo menos curioso. Se puede decir que surgieron más por casualidad que como resultado de una lluvia de ideas. Ni el empresario, ni su familia imaginaron que en un futuro iban generar algún patrimonio con este producto.

El momento clave fue en 2012. Carlos Lara, un amigo de Díaz, le compartió fotos de unos barriles para asar carne que había descubierto en Texas (Estados Unidos). Le dijo: “Usted que es tan avispao’, ¿por qué no me hace unos iguales?”. Ese encargo fue como un reto, el emprendedor se encerró en su taller para tratar de replicar el producto; para el diseño reutilizó canecas de aceite de 55 galones que sobraban de su taller de mecánica o cambiadero de lubricantes.

“Era algo muy rudimentario, tomaba la caneca y la limpiaba por dentro, la curaba, la pintaba con electroestática, y con varillas o chatarra armaba los ahumadores, así empecé”, describió.

Sus tres hijos Susana, Daniel y Sarita consideran que “Chaquiro” empezó a fabricar los barriles primero como un pasatiempo, en el cual aprovechaba para darles otro uso a las canecas y reutilizarlas. Así, arrancó a ofrecerles su invento a los clientes del taller de mecánica, amigos y familiares quienes fueron los primeros compradores. Entonces, esas unidades se comercializaron por $150.000.

Sin embargo, el agudo olfato para los negocios comenzó a trabajar. Como se mencionó, los modelos fueron muy artesanales, pero el proceso se fue puliendo. Hoy ya no se utilizan las canecas, sino que se fabrican en acero inoxidable y varios de sus accesorios como los ganchos para colgar la carne mejoraron.

“Chaquiro” nunca olvidará su primera gran venta. Fue un pedido de 20 unidades para La Vaquita. La solicitud llegó un 24 de diciembre para entregarlos al día siguiente. “A las 12 de la medianoche estaba pintándolos con pintura de alta temperatura a brocha, porque en ese tiempo no conocía hornos ni sistemas de pintura, ya hoy trabajo con los mejores sistema de calidad”, contó el empresario.

En esos primeros pasos de la compañía, “Chaquiro” solo contaba con un ayudante, un soldador llamado Jaime a quien conocían como “El Chirri”. Relató que era un joven de una familia acomodada y con un tío que era senador de la República, pero tenía problemas de drogadicción, razón por la que trató de ayudarlo con empleo y consejos.

El gran salto

En 2017, la familia Díaz empezó a tomarse en serio el negocio al ver que los barriles comenzaban a tomar cada vez más popularidad y en verdad eran útiles para las personas, ya que permitían cocinar la carne a mejores temperaturas para darle un sabor muy peculiar.

Para los hermanos, parte del éxito obedece a que sus conocimientos se complementan y así le aportan valores a la compañía desde un área diferente. Por ejemplo, Daniel Díaz comentó que su hermana Sarita es ingeniera industrial y es clave para fortalecer la cadena productiva, generar productividad, optimizar recursos y gastos para que la empresa alcance mayor competitividad.

Susana es una profesional en mercadeo, por lo que ha forjado el éxito de la marca en redes sociales como TikTok e Instagram, lo cual ha facilitado la consecución de nuevos contactos, clientes y distribuidores claves para Ahumadores Chaquiro, así como el cierre de negocios importantes.

Daniel, por su parte, es el creativo de la empresa. Fue clave en el diseño del logo y la imagen, siempre está forjando nuevas ideas, temas de innovación, liderazgo, sostenibilidad, e ideando nuevas forma de hacer contactos con la comunidad a través de talleres y cursos que realiza la compañía.

La familia siguió trabajando fuerte, y hace unos ocho años logró captar la atención del reconocido influenciador gastronómico Tulio Zuloaga, más conocido como Tulio Recomienda. El creador de contenido promocionó uno de los ahumadores en su Instagram, donde tiene más de 4 millones de seguidores y los pedidos comenzaron a dispararse.

El WhatsApp de Susana era el número de contacto de la empresa y mientras estaba en clases universitarias, los mensajes no pararon de llegar. Luego remitía las órdenes a su papá, pero apenas alcanzaba a fabricar entre 5 y 6 unidades diarias.

Daniel cuenta que, en septiembre de 2017, se comenzaron a organizar mejor, contrataron una persona para manejar la administración y vincularon más mano de obra. Además, dieron un salto a la formalización de la empresa. Con el tiempo concretaron un mayor número de contratos. Y nunca olvidarán la Navidad de 2018, cuando firmaron un acuerdo con Alcaldía de Medellín para producir 165 barriles.

“Ahí dijimos, este negocio está creciendo. Y ya en el año 2019, nos quedaba muy pequeño el espacio donde trabajábamos, que era el mismo taller donde mi papá había laborado por muchos años, entonces nos movimos de ahí y empezamos a meterle toda la ficha a esto”, mencionó Daniel.

La nueva empresa

El resultado de este trabajo familiar ha sido satisfactorio para “Chaquiro” y sus hijos. Nunca imaginaron que “los ahumadores fueran a llegar a donde están”. Actualmente, la compañía cuenta con 30 empleados directos y cerca de 40 indirectos.

Además, Ahumadores Chaquiro posee una clara estrategia en redes sociales, donde con frecuencia sube contenido y está al día en tendencias que son virales; incluso produce su propia sección de cocina en la que enseña preparaciones para hacer en el barril. En Instagram tiene 190.000 seguidores, y en TikTok, 73.600.

Adicionalmene, dispone de sólidos contratos con almacenes de cadena como Éxito, con los cuales tiene un acuerdo para fabricarles cada mes alrededor de 2.000 unidades mensuales de una línea especial del producto. Otros clientes destacados son: la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Envigado y Productos Familia.

La empresa comercializa ahumadores entre los $310.000 y $1’000.000. El año pasado alcanzó una venta de alrededor de 18.000 unidades en todo el país. La proyección para este año es crecer un 15%. “Como está la situación del país eso es mucho, no es fácil sostener los trabajadores y la mano de obra que tenemos en la calle”, indicó “Chaquiro”.

Y si bien, fabricar ahumadores es la razón de ser de la empresa, en su tienda cuenta con todos los productos y accesorios que pueden llegar a necesitarse para realizar un asado como delantales, condimentos y salsas, tablas para realizar los cortes, guantes, encendedores, flameadores, bolsas de carbón, diferentes clases de cuchillos, ollas, asadores y parrillas.

Lo que se viene

Ahumadores Chaquiro asegura que quiere seguir proyectándose como una empresa comprometida con el triple impacto, que es un modelo empresarial que busca generar valor en tres áreas clave: social, ambiental y económica. Esto significa que la firma no solo se enfoca en ser rentable, sino también en cuidar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las personas, incluyendo a sus empleados, clientes y comunidades. Es una forma de hacer negocios de manera más responsable y sostenible.

Uno de los propósitos más importantes de la marca es reunir a las personas —familiares y amigos— alrededor del fuego o del ahumador. Esta visión busca crear momentos que fortalezcan los lazos familiares “mediante productos de calidad, con innovación y creatividad”. El sueño, de acuerdo con sus voceros, es que cada hogar cuente con su barril ahumador.

Por ahora, la empresa considera que su potencial está en continuar desarrollando el mercado en Colombia, pero no descarta la posibilidad de exportar a países como Brasil y otros lugares de la región.

Un legado

“Chaquiro” señala que ya está un poco más retirado del manejo de la compañía y ese legado está en manos de sus hijos. “Hoy estoy dedicado a pasear mucho, a estar con mi señora, a mi nieta, que me quita días enteros, primero salía a la esquina me compraba un tinto y ahí me quedaba todo el día, ya me distraigo, voy a pescar una vez en el año, tengo un carro viejo que saco en la Feria de la Las Flores y así”.

Ya con una empresa en crecimiento, con tres hijos, con una nieta, y con el carro antiguo que siempre deseó para pasear, Gonzalo Díaz dice que lo único que le hace falta es “ayudar más a la gente”. Comenta que ya lo hace, pero le gustaría trabajar en algún proyecto para brindar recursos en alguna construcción o proyecto inmobiliario para las personas que no cuentan con recursos para tener casa propia. “El dinero no es todo en la vida, es mejor lo que puede hacer uno con para la gente”, explicó.

Aunque comenta estar más retirado del negocio, todo el tiempo está atendiendo llamadas, en constante movimiento e, incluso, atendiendo la gente del local, mientras permanece allí. Es que está enterado de la actualidad de la empresa y, sin duda, es la cara de esta y el personaje que todos relacionan con Ahumadores Chaquiro.

La realidad es que aún tiene mucho por aportarle a la empresa familiar. Desea compartir más de los conocimientos auténticos que aprendió de su padre, Alfredo Díaz, a quien le guarda un profundo agradecimiento y le hubiera encantado que lo viera liderar la compañía, que empezó en su taller de mecánica con unas canecas vacías y la curiosidad que destaca a los emprendedores.

el ahumador más grande diseñado

En la tienda de Ahumadores Chaquiro, ubicada en Envigado, Antioquia, se encuentra todo lo relacionado con asadores. Y por supuesto hay una exhibición de diversos barriles, pero el que más se roba las miradas es el super barril jumbo. Eso, porque tiene una altura de casi de metro y medio. Se trata del producto que más ocupa espacio dentro de la tienda.

Este cuenta con una capacidad para 120 libras de carne y está hecho en acero inoxidable. En accesorios viene equipado con 40 ganchos, sistema de ventilación, termómetro, y una parrilla. Se comercializa en $1,9 millones.

Por su tamaño y capacidad, según la empresa, es ideal para restaurantes, hoteles y empresas o grandes industrias que requieren atender una gran capacidad de personas.

En las tiendas, también se venden asadores, cuchillos, parrillas, carbón y kits de asados.