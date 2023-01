La canción de Shakira con el DJ argentino Bizarrap no solo ha sido un hit en reproducciones, sino que también ha servido para que las marcas interactúen con el público. Uno de los apartes más comentados del tema dice: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Una usuaria de Twitter se montó en la tendencia y comentó: “Con mis tusas, la única que ha facturado es Bavaria”. El trino se viralizó en la red social, acumuló más de 27.000 me gusta y más de 6.000 retuits. El trino llegó hasta la cuenta oficial de Bavaria, quien le respondió haciendo un juego de palabras con algunos fragmentos de la canción de Shakira y le ofreció un regalo. “CLARA-mente no queremos que la tusa te salPIQUE, pero sí que sigas brindando con nosotros. Por eso, tenemos un sixpack para ti Jessi, envíanos tus datos por interno”, puso la marca. Al parecer el envío se hará efectivo en poco tiempo, pues la mujer respondió con un “listo” a ese pedido, y luego la marca de cerveza indicó que le agradecía por haber enviado el mensaje.