El Dane cancela sus ruedas de prensa por directiva de la Presidencia de la República

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) está estudiando si la directiva de Presidencia que restringe las declaraciones de funcionarios a los medios también aplica a la entidad, luego de que esta semana fuera cancelada, 30 minutos antes de su realización, la rueda de prensa en la que se presentarían los resultados de inflación de agosto.

La discusión jurídica dentro del Dane parte de que la instrucción del Gobierno estaría dirigida a los ministerios, mientras que la entidad cuenta con un régimen propio establecido en la Ley de Estadística, que contempla obligaciones relacionadas con la divulgación de la información estadística oficial.

Una fuente conocedora del proceso explicó a EL COLOMBIANO que el director del Dane, Ricardo Valencia, está analizando precisamente si ese marco legal permite mantener las ruedas de prensa y las demás formas de divulgación directa de los resultados.

La entidad, por ahora, estaría revisando si la Ley de Estadística la protege frente a la directiva presidencial.

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