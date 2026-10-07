El “Cielo Eléctrico” llega a Medellín: EDC moverá más de US$37 millones en la ciudad con dos días de electrónica

¡Amantes de la música electrónica, Medellín tiene una cita este fin de semana! El Electric Daisy Carnival (EDC), uno de los festivales más reconocidos del género en el mundo, llegará por primera vez a Colombia y espera reunir a miles de asistentes durante dos días. El evento dejaría un impacto económico estimado de US$37,1 millones para la ciudad.
El evento se realizará este sábado 10 y domingo 11 de octubre en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, donde más de 80 artistas nacionales e internacionales se repartirán en siete escenarios. La expectativa es que 94.000 personas asistan durante las dos jornadas, entre habitantes de Medellín y visitantes nacionales y extranjeros.
Entérese: EDC, uno de los festivales de música electrónica más grandes del mundo, llega a Medellín este año