¿Deben las mujeres pensionarse a la misma edad que los hombres en Colombia? Esto dicen los expertos

57 años para las mujeres y 62 para los hombres. Esa es la regla que hoy define cuándo una persona puede reclamar su pensión de vejez en Colombia. Y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, propuso cambiarla.
El magistrado planteó abrir una discusión nacional para modificar los parámetros centrales del sistema pensional, en especial, subir la edad de jubilación y unificar ese requisito entre hombres y mujeres.
Su argumento se basa en las transformaciones demográficas del país, los altos índices de informalidad y las limitaciones de caja que tiene el sistema pensional.
A su juicio, las reglas de retiro deben adaptarse para asegurar la sostenibilidad financiera del modelo en el mediano y largo plazo. “Para avanzar en la equidad las mujeres deberían tener la misma edad para pensionarse que los hombres”, afirmó Lenis.
Pero la propuesta abrió un debate en el que coinciden y chocan economistas, abogados, académicas y líderes feministas.
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