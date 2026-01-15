x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Edad de jubilación subiría hasta 70 años en países OCDE: informe alerta presión fiscal por envejecimiento

La OCDE advierte que la edad de jubilación subirá en más de la mitad de países, presionada por envejecimiento, brechas de género financieras.

  • En promedio, un trabajador con carrera completa y salario medio en la OCDE recibirá una pensión neta equivalente al 63% de su salario neto. FOTO: Colpensiones.
    En promedio, un trabajador con carrera completa y salario medio en la OCDE recibirá una pensión neta equivalente al 63% de su salario neto. FOTO: Colpensiones.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 3 horas
bookmark

Trabajar más tiempo antes de jubilarse dejaría de ser la excepción. Según la edición 2025 de Panorama de las Pensiones, más de la mitad de los países de la OCDE ya aprobaron, o tienen en marcha, aumentos en la edad de jubilación.

Para quienes comiencen su vida laboral en 2024, la edad normal promedio será de 66,4 años para los hombres y 65,9 años para las mujeres, casi dos años más que quienes se jubilan hoy.

La legislación vigente muestra contrastes marcados. En un extremo están Luxemburgo, Eslovenia y Colombia, donde la edad legal es de 62 años para los hombres (57 para mujeres en el caso colombiano).

En el otro, países como Dinamarca, Estonia, Italia, Países Bajos y Suecia, donde la jubilación se ubica en 70 años o más.

InfogrÃ¡fico
Edad de jubilación subiría hasta 70 años en países OCDE: informe alerta presión fiscal por envejecimiento

Puede leer: Corte Suprema prohíbe despidos sin causa a tres años de la jubilación y blinda a los prepensionados en Colombia

Envejecimiento poblacional, la cuenta que no da

El motor de estas reformas es demográfico. En promedio, en la OCDE habrá 52 personas mayores de 65 años por cada 100 en edad de trabajar en 2050, frente a 33 en 2025 y apenas 22 en el año 2000.

El salto será especialmente fuerte en Corea, y en países como Grecia, Italia, Polonia, Eslovaquia y España, con aumentos superiores a 25 puntos.

El informe reitera que las tasas de fecundidad siguen cayendo y las proyecciones pasadas fueron demasiado optimistas. Aunque la pandemia no cambió la esperanza de vida a largo plazo, sí dejó en evidencia la fragilidad financiera de muchos sistemas pensionales.

Entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025, varios países movieron fichas clave. Chequia y Eslovenia elevaron la edad legal de 65 a 67 años.

En Eslovenia, además, la jubilación sin penalización con 40 años cotizados subirá de 60 a 62 años, y se amplió el período salarial de referencia de 24 a 35 años.

Para reforzar la sostenibilidad financiera, Irlanda y Corea aumentaron cotizaciones obligatorias; Japón elevó el tope de aportes y Chequia recortó beneficios futuros.

Irlanda también introdujo la inscripción automática a pensiones laborales, mientras Lituania la eliminó.

En la región, Chile emprendió una reforma sistémica que fortaleció las pensiones vinculadas al ingreso y mejoró la protección de personas con bajos recursos, con énfasis en mujeres.

México, por su parte, creó un complemento que garantiza hasta el 100% del último salario, hasta el promedio del sistema, incluso con solo 20 años de cotización.

En el caso colombiano, el Congreso aprobó una reforma pensional que mantuvo la edad de pensión, pero cambió las reglas de juego entre los dos regímenes (público y privado), pero está parada porque falta la decisión de fondo de la Corte Constitucional.

Estas reformas buscan responder a un problema común: “pensiones insuficientes frente al costo de vida y trayectorias laborales cada vez más inestables”, se lee en el informe.

Además: Sube el salario mínimo para 2026: ¿qué pensiones aumentan 23% y cuáles no en Colombia?

En promedio, un trabajador con carrera completa y salario medio en la OCDE recibirá una pensión neta equivalente al 63% de su salario neto.

Pero las diferencias son grandes. En Estonia, Irlanda, Corea y Lituania, las tasas futuras caerán por debajo del 40%. Para quienes ganan la mitad del salario promedio, la tasa sube al 76%, reflejando sistemas más redistributivos.

Temas recomendados

Ocde
Pensiones
Colpensiones
Reforma pensional
fondos de pensión
trabajadores
Pensionados
Adulto mayor
Colombia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida