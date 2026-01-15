Edad de jubilación subiría hasta 70 años en países OCDE: informe alerta presión fiscal por envejecimiento

Trabajar más tiempo antes de jubilarse dejaría de ser la excepción. Según la edición 2025 de Panorama de las Pensiones, más de la mitad de los países de la OCDE ya aprobaron, o tienen en marcha, aumentos en la edad de jubilación.
Para quienes comiencen su vida laboral en 2024, la edad normal promedio será de 66,4 años para los hombres y 65,9 años para las mujeres, casi dos años más que quienes se jubilan hoy.
La legislación vigente muestra contrastes marcados. En un extremo están Luxemburgo, Eslovenia y Colombia, donde la edad legal es de 62 años para los hombres (57 para mujeres en el caso colombiano).
En el otro, países como Dinamarca, Estonia, Italia, Países Bajos y Suecia, donde la jubilación se ubica en 70 años o más.