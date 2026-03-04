Ecopetrol responde a exclusión del Fondo Noruego de su portafolio por presunta violación de derechos

La decisión del Fondo Soberano de Noruega de excluir a Ecopetrol de su portafolio de inversiones generó una reacción inmediata de la petrolera colombiana, que defendió su actuación y anunció la apertura de un diálogo técnico. El retiro de la inversión se produjo tras recordarse un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que se señaló que Ecopetrol y su filial Cenit no actuaron con la debida diligencia para prevenir, mitigar y reparar impactos que pusieron en riesgo al pueblo indígena Awá. En contexto: Fondo Soberano de Noruega saca a Ecopetrol de sus inversiones por presuntas violaciones a derechos humanos El Consejo de Ética recomendó la exclusión luego de advertir presuntas vulneraciones a los derechos del pueblo Awá, relacionadas con derrames de crudo en el Oleoducto Transandino.

La defensa de Ecopetrol: política de derechos humanos y estándares internacionales

Frente a la comunicación del Consejo de Ética, Ecopetrol reiteró su compromiso con el respeto y la promoción de los derechos humanos. La compañía informó que cuenta con una política de derechos humanos desde 2009, la cual ha sido actualizada en varias ocasiones, la más reciente en 2025. Puede leer: Entre emergencias económicas y plata de pensiones, Petro ha buscado casi $200 billones Según la empresa, esta política está alineada con estándares nacionales e internacionales y se fundamenta en el principio de debida diligencia, orientado a prevenir posibles afectaciones y gestionar responsablemente los impactos de sus operaciones, en concordancia con los principios rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Ecopetrol indicó que exige a sus trabajadores, contratistas y proveedores la adopción de altos estándares en esta materia, con el objetivo de garantizar operaciones responsables y respetuosas en los territorios donde tiene presencia. Entérese: Abren proceso sancionatorio contra Ecopetrol por presuntas fallas en abastecimiento de diésel

Acciones con comunidades U’wa y Awá y cumplimiento de decisiones judiciales

Ecopetrol aseguró que ha desarrollado acciones para fortalecer el respeto hacia las comunidades indígenas U’wa y Awá, consideradas sujetos de especial protección. Estas iniciativas incluyen espacios de diálogo y participación para gestionar riesgos y potenciales impactos en las regiones donde opera. La compañía afirmó haber dado cumplimiento a las obligaciones derivadas de decisiones judiciales, “bajo los principios de respeto y promoción de los derechos humanos, diálogo social y participación ciudadana”. En particular, Cenit, filial encargada del transporte de hidrocarburos, destacó varias acciones: La profundización de un tramo del Oleoducto Transandino que interfería con el acceso a la Casa de la Sabiduría Marcos Pai, en coordinación con la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa). La implementación de medidas para la protección de las comunidades U’wa y Awá, con enfoque en sus derechos económicos, territoriales, culturales y ambientales. Le interesa: Guerra en Medio Oriente disparó 9% precios del petróleo y 20% los del gas, ¿viene escalada de inflación? Inversiones socioambientales voluntarias y obligatorias, además de proyectos bajo el esquema de Obras por Impuestos. Entre 2024 y 2025, la compañía invirtió más de $11.800 millones en los departamentos de Putumayo y Nariño. Durante 2025, Cenit afirmó que desarrolló el proyecto Mecanismos de Acción y Participación Ciudadana (MAPS), como estrategia para fortalecer el diálogo, la confianza y la corresponsabilidad con las comunidades en zonas de influencia.

“Afectaciones señaladas por el Fondo Noruego se atribuyen a terceros del conflicto armado”: Ecopetrol

Ecopetrol también señaló que trabaja de manera articulada con entidades del Gobierno Nacional para cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y mantiene un diálogo directo con las autoridades de Asouwa para garantizar el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada. Asimismo, indicó que apoya espacios de concertación con el Gobierno Nacional mediante la financiación de la Mesa de Diálogo con la Nación U’wa y prevé finalizar la construcción del centro de pensamiento del pueblo U’wa. La empresa resaltó que tanto la Corte Interamericana como la Corte Constitucional de Colombia han reconocido que las afectaciones mencionadas por el Consejo de Ética del Fondo Soberano de Noruega se derivan de hechos atribuibles a terceros en el marco del conflicto armado, y no de actuaciones propias de la compañía.

Ecopetrol buscará diálogo técnico con el Fondo Noruego