Ecopetrol declaró desiertos procesos para importar gas natural y promete acelerar Sirius

Ecopetrol declaró desiertos los procesos para comprar gas natural licuado (GNL) importado porque las ofertas recibidas no cumplían las condiciones comerciales necesarias y podían generar sobrecostos para los usuarios.
Así lo informó la petrolera este 19 de octubre por medio de un comunicado. Ecopetrol concluyó que los precios propuestos en el mercado internacional no tenían suficiente respaldo en los compromisos de compra que estaban dispuestos a asumir los clientes locales.
La empresa evaluó ofertas con compromisos de suministro a cinco años, en procesos iniciados durante el gobierno anterior. Sin embargo, determinó que las propuestas no preservaban adecuadamente la competitividad del suministro, la rentabilidad esperada ni el nivel de riesgo que estaba dispuesta a asumir.
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El principal riesgo consistía en comprometer compras de gas en el exterior sin contar con una base de ventas compatible para recuperar los costos. Además, los sobrecostos podrían trasladarse a los usuarios finales. Por eso, al no cumplirse las condiciones comerciales mínimas, los procesos no pudieron adjudicarse.