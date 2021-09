Pero ahora bien, frente a 2019, Lastra señaló que “ todavía no logramos un comportamiento prepandemia porque aún hay temor , no todas las personas están vacunadas o con el esquema completo de vacunación y además el turismo corporativo sigue presentando una reactivación muchísimo más lenta que la del vacacional porque la virtualidad primero llevó a las empresas a aprovechar el tiempo y estos espacios para disminuir costos”.

No obstante, lo lógico era que el turismo para el segundo trimestre aumentara frente a igual periodo anterior dado que hace uno año el país sufría lo estragos del confinamiento total por la pandemia del covid-19.

Por otro lado, para Lastra, “el turismo internacional o turismo receptivo todavía no tiene una recuperación y todo estos factores hacen que nuestra recuperación todavía no tenga unas cifras muy interesantes, a pesar de que no podemos desconocer que hemos tenido buenas cifras de ocupación”.

Para la ministra de Comercio, María Ximena Lombana, la reciente aprobación de la reforma tributaria mantiene la exención del pago a la sobretasa a la energía para los subsectores de alojamiento, eventos y parques y además garantiza hasta diciembre de 2022, la exención del IVA en la prestación de servicios turísticos, medidas que impulsarán el sector durante los próximos meses.

“Esta medida de competitividad impulsa la demanda y contribuye a mejorar la estabilidad financiera de las empresas. Ayuda a reactivar el sector, permitirá un proceso de recuperación más ágil, protege los empleos del sector y asegura seguir avanzando”, señaló la ministra Lombana recientemente frente a la exención del IVA.

En coherencia con lo dicho por Lombana, vale indicar que el Dane reveló que el turismo interno según el tipo de alojamiento se contrajo 50,1% en la comparación bienal para vivienda de familiares y se redujo 39,8% para los hoteles.

Al respecto, Patricia Lastra, argumentó que “el porcentaje del hotel como tipo de alojamiento ha bajado frente a 2019 porque el turismo corporativo y de eventos aún no se reactiva. Desde Cotelco tenemos la esperanza que este segundo semestre sea mucho mejor en esta materia a pesar del temor por el covid-19”.

Así las cosas, con estos resultados, la presidenta ejecutiva de Cotelco dijo que “nosotros no vemos en este año que podamos alcanzar el comportamiento de 2019. Creemos que se logrará en 2022”.

Finalmente, para Paula Cortés, la apuesta del Gobierno para impulsar el turismo debe ser la de "seguir trabajando en el fortalecimiento del proceso de vacunación del país y alcanzar una reactivación efectiva buscando alivios nacionales y regionales en pro del apoyo a los empresarios".