Bastante en juego

Al final del primer cara a cara entre el nuevo gobierno y el sector minero, en el aire quedó cierta desazón, pues todavía no es claro cómo hará el Gobierno para garantizar que los cambios que busca para la industria extractiva no sean abruptos y espanten la inversión; en tanto, sobre la tributaria, a este ramo no solo le preocupa ser el más impactado sino también que no hay claridad en el uso que se le dará a los recursos.

Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo, fue uno de los que se mostró en contra de los nuevos impuestos a las industrias extractivas y sugirió pensar en alternativas como una sobretasa de hasta 3 puntos para el sector minero energético.

De momento, sobre la reforma parece haber poco consenso entre empresarios y Gobierno, aunque los que deciden están en el Congreso.

*Por invitación de la ACM.