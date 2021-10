La próxima realización de las jornadas del día sin IVA, la primera de ellas el jueves 28 de octubre, podrían observar dificultades en la oferta de algunos productos, en particular importados, derivadas de los cuellos de botella de la cadena de suministros del comercio global.

Así lo reconocieron el Gobierno y los comerciantes del país quienes se aprestan a celebrar la actividad establecida en la Ley de Inversión Social o reforma tributaria, para que durante las 24 horas de fechas específicas del año, los consumidores puedan adquirir una cantidad importante de productos sin tener que pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19%.

Según la ministra de Comercio, María Ximena Lombana, el fenómeno fue alertado por los comerciantes de las grandes superficies e hipermercados afiliados a Fenalco, quienes señalaron que la disponibilidad de inventarios, por la pandemia, ha tenido complicaciones.

“Este no es un asunto exclusivo de Colombia, sino que es un problema global. Ha habido escasez de chips que ha provocado que no haya disponibilidad normal de estas piezas, como sucedía antes de la emergencia sanitaria por la covid-19”, explicó la funcionaria, quien admitió que no habría una oferta garantizada de algunos artículos para esos días.

Igualmente, comentó que dependiendo de la dinámica de la primera jornada, los otros dos días sin IVA, el 9 de noviembre y el 3 de diciembre, podrían tener una menor cantidad de artículos.

En la misma línea, se expresó, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, al precisar que la llamada crisis de los contenedores y el mayor valor de los fletes marítimos podrían reflejarse en la escasez de mercancías o en un eventual incremento de precios de las mismas.

El dirigente gremial anotó que el gran comercio colombiano funciona con un porcentaje de 50% a 60% de producto nacional y un 50% a 40% de importados como las categorías exentas de IVA, entre ellas los electrodomésticos o los equipos deportivos.

“Lo que se debe dejar muy claro es que el comercio no está aprovechando estas actividades para elevar los precios, no se trata de eso. Lo que sucede es que los productos que gozan de la exención del IVA para las fechas establecidas han sufrido costos altos por los fletes, que se han multiplicado por 3 o por 5, o porque fueron comprados hace tres meses cuando tuvimos una tasa de cambio del dólar cercano a los 4.000 pesos”, enfatizó Cabal.