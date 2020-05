De manera unánime, la junta directiva del Banco de la República decidió reducir la tasa de interés en medio punto porcentual, pasándola de 3,75 % a 3,25 %, con el fin de dar continuidad al “impulso contracíclico de la política monetaria”.

Recordemos que el año inició con una tasa de interés de Banrep de 4,25 % y para llegar a niveles de 3,25 % habría que remontarse a abril de 2013, cuando este cobro duró en ese porcentaje solo por un mes.

Juan José Echavarría, gerente del emisor, señaló que con esta medida “no esperamos un impacto muy grande sobre la producción sino más bien una reducción de las tasas de interés (de terceros), algo que repercuta en la liquidez de los mercados y en el mediano plazo esperamos que estas reducciones impulsen la economía, pero no somos demasiado optimistas sobre el impacto inmediato”.

Según el Banco, este es el principal mecanismo de intervención de política monetaria para “afectar la cantidad de dinero que circula en la economía”. Esta tasa es el cobro que hace el Banco de la República a las entidades financieras por los préstamos que otorga por medio de las operaciones a mercado abierto (OMA).

Otro de los puntos que tocó Echavarría durante su intervención fue la posibilidad de otorgar un préstamo al Gobierno, aclarando nuevamente que se trata de una medida de última instancia y que solo Inglaterra ha abierto esta alternativa, pero con un pago obligatorio a un año. No obstante, destacó que la dificultad de la coyuntura lleva a que no se descarte, pero aseguró que “ojalá no tengamos que hacerlo”.