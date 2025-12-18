Economía colombiana creció 2,9% en octubre impulsada por administración pública y comercio

La economía colombiana mostró un nuevo impulso en octubre, con un crecimiento del 2,95% frente al mismo mes de 2024. Según el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del Dane, el índice se ubicó en 127,42 puntos, superando los 123,77 registrados un año atrás.

Si se analiza el desempeño del año corrido (enero-octubre de 2025), la economía creció 2,83% frente al mismo periodo del año anterior, una cifra que contrasta favorablemente con el crecimiento de 1,59% registrado en el mismo lapso de 2024.

Con este resultado, octubre se ubicó como el quinto mes con mayor crecimiento económico del año, todavía distante de los picos registrados en julio (4,57%) y marzo (4,47%), pero por encima del promedio anual.