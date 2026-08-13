El dólar sigue a la baja y ya pierde 317,51 en lo corrido de agosto y $633 en 2026, pese a compra del Banrep

Hace casi dos semanas, el Banco de la República le dio luz verde al programa de acumulación de reservas internacionales por un monto de hasta US$4.000 millones, esto con el objetivo de frenar la revaluación del peso, pero el dólar continúa operando con una tendencia bajista desde que se conocieron los resultados electorales que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella.
En la jornada del miércoles, la divisa registró una variación moderada, con un alza de $2,25 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3.121,07, pero tocó un mínimo de $3.105,50.
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