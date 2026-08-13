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El dólar sigue a la baja y ya pierde 317,51 en lo corrido de agosto y $633 en 2026, pese a compra del Banrep

El dólar continúa bajo presión en Colombia pese al programa de acumulación de reservas del Banco de la República. La divisa llegó a $3.105,50 durante la jornada y acumula una caída de $633,76 en lo corrido de 2026.

  • El comportamiento acumulado mantiene la presión sobre la tasa de cambio, ya que en lo corrido de agosto, el dólar acumula una disminución de $317,51. FOTO: GETTY
    El comportamiento acumulado mantiene la presión sobre la tasa de cambio, ya que en lo corrido de agosto, el dólar acumula una disminución de $317,51. FOTO: GETTY
Diario La República
hace 4 horas
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Hace casi dos semanas, el Banco de la República le dio luz verde al programa de acumulación de reservas internacionales por un monto de hasta US$4.000 millones, esto con el objetivo de frenar la revaluación del peso, pero el dólar continúa operando con una tendencia bajista desde que se conocieron los resultados electorales que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella.

En la jornada del miércoles, la divisa registró una variación moderada, con un alza de $2,25 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3.121,07, pero tocó un mínimo de $3.105,50.

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El dólar acumula una fuerte caída en agosto y en 2026

El comportamiento acumulado mantiene la presión sobre la tasa de cambio, ya que en lo corrido de agosto, el dólar acumula una disminución de $317,51, lo que muestra una tendencia bajista que no se frenó con la intervención del Emisor. Pero al ver el comportamiento a lo largo del año, la caída ha sido por $633,76, al comparar el cierre de la jornada de ayer frente al precio del 1 de enero de 2026: $3.757,08.

“La profunda apreciación del peso en el último año responde a varios factores, entre los que se destacan el aumento en los precios del petróleo (que antes del conflicto con Irán rondaban US$62 por barril y han alcanzado niveles superiores en US$20 en los últimos meses) y la devaluación del dólar a nivel global, especialmente hasta el inicio del conflicto de Irán”.

Y agregó: “Aunque no se puede descartar el diferencial de tasas de interés que ha aumentado por efecto de los aumentos de tasas que ha efectuado el Banco de la República, alguna evidencia sugiere que la principal causa de la apreciación de la moneda ha sido el incremento en la inversión de portafolio no atribuible al diferencial de tasas”, dijo Andrés Langebaek, exvicepresidente de Anif sobre las razones de la apreciación del peso.

El comportamiento de la divisa tiene efectos diferentes sobre los sectores de la economía. Una tasa de cambio más baja favorece a los importadores, que pueden adquirir bienes y materias primas en el exterior a un menor costo en pesos, y también beneficia a quienes reciben remesas desde otros países.

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En contraste, los exportadores enfrentan un escenario menos favorable, debido a que los ingresos que reciben en dólares se convierten en una menor cantidad de pesos, por eso la decisión del Banco de la República sobre el programa de acumulación de reservas internacionales, ya que la estrategia busca fortalecer las reservas del país y, al mismo tiempo, contribuir a moderar los movimientos de la tasa de cambio en un escenario de fuerte apreciación del peso.

En esa misma línea, el lunes, el Emisor realizó una nueva compra por US$20 millones, con lo que el acumulado de adquisiciones asciende a US$385 millones.

Cabe recordar que la primera subasta fue aprobada por un monto de US$400 millones, por lo que, bajo las condiciones de esa operación, el Banco de la República aún podría comprar US$14,1 millones para completar dicho monto.

¿Por qué las compras del Banco de la República no han frenado al dólar?

Sobre el por qué esta estrategia del Emisor no ha frenado la tendencia bajista del dólar, Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados en Corfi, explicó que ese monto de US$400 millones para un mes es la tercera parte de una sola jornada diaria. “Al venderle al Banco de la República tengo que comprar los dólares más baratos que la TRM para equilibrar la prima que pagué y obtener una ganancia”.

Al hacer esto, se genera una demanda que ayuda a que el dólar no siga bajando tan rápido; frena la caída, aunque no significa que deje de bajar, sino que aparecen demandantes y eso ayuda”, explicó cómo sí puede aportar a frenar la revaluación.

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Además, explica que cuando salen noticias sobre offshore, fondos y se conoce que el gobierno entra a intervenir con un monto muy pequeño, se genera que las personas tomen decisiones de venta pero de igual forma no cambia la tendencia.

“El rebote que vimos ayer es muy pequeño, representa unos $20 pesos hacia arriba. No es suficiente para afirmar que la tendencia cambió o que el precio se va a disparar”, concluyó.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué está bajando el dólar en Colombia?
La caída responde a varios factores, entre ellos el comportamiento global del dólar, los precios del petróleo, la entrada de inversión de portafolio y otros flujos de capital hacia Colombia.
¿Cuánto ha caído el dólar en Colombia en 2026?
Frente al precio de $3.757,08 registrado el 1 de enero de 2026, la divisa acumula una caída de $633,76, según los datos incluidos en la nota.
¿Por qué las compras del Banco de la República no han detenido la caída del dólar?
Los analistas consultados consideran que el monto de las compras es pequeño frente al volumen diario del mercado cambiario, por lo que puede ayudar a moderar la velocidad de la caída, pero no necesariamente cambiar la tendencia.

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