Dólar abre alza este lunes y se ubica por encima de los $3.105 en Colombia

El dólar rompió el ciclo de cinco jornadas consecutivas por debajo de los $3.100, una tendencia bajista que la divisa ha mantenido durante el último año y que la llevó a niveles que no se observaban desde hace más de siete años. La moneda estadounidense abrió la jornada al alza en $3.105, con una diferencia de $32,73 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3.105, según la información suministrada. Durante los primeros movimientos del mercado, el dólar registró un mínimo de $3.105 y un máximo de $3.114. Hasta ese momento se habían realizado cinco transacciones por un monto de US$4,5 millones. Consulte: Prueba de fuego para el Gobierno: Congreso definirá esta semana el presupuesto de 2027 Aunque la divisa podría presentar volatilidad durante la jornada, los expertos consideran que sería difícil que el comportamiento bajista se rompa de manera sostenida durante lo que resta del año.

Los factores que están moviendo el dólar

El comportamiento reciente de la divisa ha estado marcado por distintos factores internacionales. Entre ellos están los datos de inflación de Estados Unidos, que estuvieron en línea con las expectativas del mercado. Estos indicadores serán relevantes para la postura que adopte la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en su reunión del 16 de septiembre, así como para el análisis sobre una posible subida de tasas. Entérese: El dólar acumula una caída de 17% este 2026, ¿qué estrategias usan los exportadores para superar la revaluación? A este escenario se suma el incremento de las tensiones en los mercados energéticos internacionales, especialmente por los conflictos en Ucrania e Irán y los nuevos ataques contra infraestructura relacionada con el petróleo. En el frente nacional, uno de los anuncios que podría incidir en el comportamiento de la divisa fue realizado el domingo por el presidente Abelardo de la Espriella, quien informó sobre un recorte presupuestal cercano a $17,4 billones debido al alto endeudamiento del Gobierno anterior. De la Espriella también señaló que recurrirá a apoyos internacionales para estabilizar la economía. Además, anunció un fortalecimiento de la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y nuevas inversiones destinadas a la reconstrucción de Chocó. Las decisiones se producen en un contexto de presión sobre las cuentas fiscales y de medidas del Gobierno orientadas a contener el gasto público.

Petróleo está por encima de los 100 dólares

Los precios internacionales del petróleo continuaron al alza el lunes, con incrementos superiores al 3%, después de nuevos ataques contra infraestructura energética de Arabia Saudita y agresiones a buques en Oriente Medio. Los futuros del crudo Brent aumentaron US$3,43, equivalente a 3,3%, hasta US$108,04 por barril. A su vez, los futuros del West Texas Intermediate (WTI) subieron US$3,49, un 3,5%, hasta US$103,54.

El petróleo acumuló un incremento cercano al 9% durante la semana pasada, en medio de la intensificación de los ataques en Oriente Medio. En ese periodo, el Brent superó los US$100 por barril por primera vez desde julio y alcanzó su máximo desde mayo, alrededor de los US$110. El aumento de los precios del crudo agrega presión sobre el mercado energético internacional y se convierte en otro elemento que los mercados financieros siguen de cerca.

En el escenario internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, detener los ataques contra las refinerías rusas. Trump argumentó que estas ofensivas están agravando la escasez global de combustibles en un momento en que los conflictos en Ucrania e Irán mantienen elevada la presión sobre el mercado energético.

Los ataques ucranianos han reducido la capacidad de refinación de Rusia y llevaron a Moscú a extender la prohibición de exportaciones de diésel. La escalada también ha tenido efectos en Estados Unidos. El precio promedio del combustible superó los US$6 por galón por primera vez, según la información suministrada. Esta situación llevó a Trump a instar a Ucrania a detener los ataques contra la infraestructura rusa vinculada con la producción de diésel. La jornada combina factores nacionales e internacionales que pueden generar volatilidad en la tasa de cambio. Entre ellos están las decisiones sobre el gasto público en Colombia, las expectativas frente a las tasas de la Fed y la evolución de los precios internacionales de la energía. Pese al repunte registrado en la apertura, los expertos consideran que es difícil que el comportamiento bajista del dólar se rompa de forma sostenida durante lo que queda del año. El desempeño de la divisa seguirá estando condicionado por la evolución de estos factores y por la reacción de los mercados a los acontecimientos económicos y geopolíticos. Le puede gustar: El dólar cerró en $3.140,30, $43 a la baja frente a la TRM, y alcanza mínimo de $3.125 Bloque de preguntas y respuestas: