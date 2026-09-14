Dólar abre alza este lunes y se ubica por encima de los $3.105 en Colombia

El dólar rompió el ciclo de cinco jornadas consecutivas por debajo de los $3.100, una tendencia bajista que la divisa ha mantenido durante el último año y que la llevó a niveles que no se observaban desde hace más de siete años.
La moneda estadounidense abrió la jornada al alza en $3.105, con una diferencia de $32,73 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3.105, según la información suministrada.
Durante los primeros movimientos del mercado, el dólar registró un mínimo de $3.105 y un máximo de $3.114. Hasta ese momento se habían realizado cinco transacciones por un monto de US$4,5 millones.
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Aunque la divisa podría presentar volatilidad durante la jornada, los expertos consideran que sería difícil que el comportamiento bajista se rompa de manera sostenida durante lo que resta del año.