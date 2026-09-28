Dólar abrió este lunes al alza y ya toca los $3.320 en Colombia: petróleo, inflación y Fed mueven al mercado

El dólar seguía a la defensiva el lunes, aunque se situaba cerca de su máximo de dos meses, ya que el enfrentamiento entre EE.UU. e Irán siguió impulsando alza los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos, mientras los inversores esperaban una semana repleta de datos para obtener más pistas sobre la inflación y la política monetaria del banco central.
La divisa abrió al alza en $3.313,47, lo que representa un aumento de $6,61 por debajo de la TRM que se ubicó en $3.306,86.
La jornada abrió en un mínimo de $3.310 y un máximo de $3.320.
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