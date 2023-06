¿Bajará de $4.000? Dólar se moverá al ritmo de la Reserva Federal esta semana

De puertas para adentro

Para Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia en Alianza Valores y Fiduciaria, los factores internos también continuarán jugando un rol importante en el movimiento de la moneda gringa. Es así como recordó que la semana pasada Moody’s destacó el sistema de pesos y contrapesos en el marco institucional de Colombia, al afirmarle la calificación crediticia al país (ver módulo).

“Eso no significa que las reformas no van a pasar, es un tema de los extremos (...) ellos (Moody’s) están diciendo que las reformas van a ser diluidas, tienen una probabilidad de no pasar ahora o de pasar más moderadas (...) el punto no es que las reformas no pasen, sino que sean moderadas y se hagan bajo las reglas institucionales”, anotó Campos, en relación a que entes internacionales están viendo con buenos ojos los contrapesos a los proyectos del Gobierno, lo cual también ha ayudado a la baja del dólar.