Dólar inicia la semana abriendo a la baja en Colombia y se ubica en $3.170: mercado mira la cumbre Trump-Xi

El dólar inició la jornada de este lunes 21 de septiembre en $3.170, con una caída de $22,92 frente a la TRM de $3.192,92, en una sesión marcada por la expectativa ante la reunión que sostendrán esta semana los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping. La TRM vigente para el 21 de septiembre es de $3.192,92, según la Superintendencia Financiera.

En las primeras operaciones de la mañana, la divisa llegó a un máximo de $3.183 y tocó un mínimo de $3.169, de acuerdo con los datos suministrados para la apertura. El movimiento representa una corrección frente al comportamiento de la semana pasada, cuando el peso colombiano estuvo bajo presión y el dólar llegó a marcar un máximo de $3.207,80.

El mercado cambiario tiene ahora como referencias técnicas una zona de soporte entre $3.130 y $3.150, mientras que la resistencia se ubica alrededor de $3.210.

Para José Luis Hernández, gerente de mesa institucional de Corficolombiana, el comienzo de la semana está condicionado por la cautela de los mercados internacionales ante la reunión entre Trump y Xi. “Los mercados de futuros están operando algo negativos ante la expectativa de la reunión EE.UU.-China”, señaló.

La reunión está prevista para el 24 de septiembre en Washington, dentro de la visita de Estado de Xi Jinping a Estados Unidos entre el 23 y el 25 de septiembre. Comercio, inteligencia artificial, minerales críticos y Taiwán estarán entre los asuntos sobre la mesa. Reuters señala que uno de los principales focos será la eventual extensión de la tregua comercial entre ambas potencias.

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