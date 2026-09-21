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Dólar inicia la semana abriendo a la baja en Colombia y se ubica en $3.170: mercado mira la cumbre Trump-Xi

La divisa inició la jornada $22,92 por debajo de la TRM, que está en $3.192,92. El mercado sigue de cerca la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping y las señales sobre comercio internacional.

  • El dólar abrió este lunes en $3.170 en el mercado cambiario colombiano. FOTO: GETTY
    El dólar abrió este lunes en $3.170 en el mercado cambiario colombiano. FOTO: GETTY
El Colombiano
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Colprensa
hace 1 hora
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El dólar inició la jornada de este lunes 21 de septiembre en $3.170, con una caída de $22,92 frente a la TRM de $3.192,92, en una sesión marcada por la expectativa ante la reunión que sostendrán esta semana los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping. La TRM vigente para el 21 de septiembre es de $3.192,92, según la Superintendencia Financiera.

En las primeras operaciones de la mañana, la divisa llegó a un máximo de $3.183 y tocó un mínimo de $3.169, de acuerdo con los datos suministrados para la apertura. El movimiento representa una corrección frente al comportamiento de la semana pasada, cuando el peso colombiano estuvo bajo presión y el dólar llegó a marcar un máximo de $3.207,80.

El mercado cambiario tiene ahora como referencias técnicas una zona de soporte entre $3.130 y $3.150, mientras que la resistencia se ubica alrededor de $3.210.

Para José Luis Hernández, gerente de mesa institucional de Corficolombiana, el comienzo de la semana está condicionado por la cautela de los mercados internacionales ante la reunión entre Trump y Xi. “Los mercados de futuros están operando algo negativos ante la expectativa de la reunión EE.UU.-China”, señaló.

La reunión está prevista para el 24 de septiembre en Washington, dentro de la visita de Estado de Xi Jinping a Estados Unidos entre el 23 y el 25 de septiembre. Comercio, inteligencia artificial, minerales críticos y Taiwán estarán entre los asuntos sobre la mesa. Reuters señala que uno de los principales focos será la eventual extensión de la tregua comercial entre ambas potencias.

Le puede interesar: Dólar sube en la apertura de este miércoles y se ubica en $3.110: aquí los detalles de la jornada

Petróleo y tasas también pesan sobre el dólar

El comportamiento de la moneda colombiana ocurre mientras los mercados internacionales siguen atentos a los precios del petróleo y a las señales de política monetaria de Estados Unidos.

Según el insumo de mercado, el Brent retrocede 1,8% hasta US$101,99 por barril, mientras el WTI cae 2,1% hasta US$98,24, nuevamente por debajo de la barrera de los US$100.

La caída del crudo se presenta en medio de expectativas sobre eventuales vías de negociación en los conflictos geopolíticos. También influye la posibilidad de una reducción de la prima de riesgo asociada a las tensiones en Medio Oriente.

A esto se suma el comportamiento de los bonos estadounidenses. Los Treasuries a 10 años regresaron a niveles cercanos al 5%, una referencia que mantiene bajo presión las valoraciones de otros activos financieros, de acuerdo con el análisis de Corfi.

En el mercado de divisas, el DXY, índice que mide al dólar frente a una canasta de monedas, se ubicaba en 110,25 puntos, con una variación de 0,04%.

Lea más: Dólar en Colombia cerró en $3.100 este martes: así se movió el mercado

Dane publica nuevas cifras de comercio

En Colombia, otro de los puntos de atención para la jornada será la publicación de las cifras de importaciones de julio y balanza comercial por parte del Dane. La entidad programó la divulgación de los datos de importaciones para las 10:00 de la mañana de este lunes.

El mercado espera conocer si el aumento de las compras externas mantiene la presión sobre el déficit comercial. El consenso citado en el insumo apunta a un déficit cercano a US$2.600 millones y a un crecimiento de las importaciones de alrededor de 27%.

El dato llega después de que el Dane reportara que las exportaciones colombianas de julio alcanzaron US$4.690,7 millones FOB, con un crecimiento anual de 5,9%.

Para el peso colombiano, sin embargo, la atención continuará puesta en los flujos del mercado y en las señales internacionales.

Hernández señaló además que existe un sesgo bajista para la tasa de cambio ante la posibilidad de operaciones de monetización y canjes de TES vía la Dirección del Tesoro Nacional. Bajo ese escenario, planteó que el dólar podría volver a acercarse a la barrera de $3.000 por dólar.

Conozca también: Dólar en Colombia abrió a la baja y se ubica en $3.098, mientras mercados esperan decisión de la Fed

Por ahora, la divisa comienza la semana en $3.170, por debajo de la TRM y dentro del rango que el mercado viene siguiendo entre los $3.130 y los $3.210. La reunión Trump-Xi será uno de los principales catalizadores externos de los próximos días.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿En cuánto abrió el dólar hoy en Colombia?
El dólar abrió este lunes 21 de septiembre en $3.170.
¿Cuál fue el precio máximo y mínimo del dólar en las primeras operaciones?
En las primeras 35 transacciones, la divisa llegó a $3.183 y tocó un mínimo de $3.169.

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