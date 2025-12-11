Disney apuesta por la IA: invertirá US$1.000 millones en OpenAI y permitirá que Sora use personajes sus icónicos

The Walt Disney Company dio un giro estratégico hacia la inteligencia artificial. La compañía anunció una inversión de US$1.000 millones en OpenAI y un acuerdo de licencia que permitirá que Sora, la plataforma de videos cortos con IA de la firma tecnológica, utilice a personajes emblemáticos como Mickey Mouse, Cenicienta, Darth Vader, Buzz Lightyear o Iron Man en contenidos generados por usuarios. El convenio, que tendrá una duración inicial de tres años, autoriza a OpenAI a acceder a una biblioteca de más de 200 personajes y criaturas provenientes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. A través de Sora, los usuarios podrán escribir instrucciones o guiones breves para generar clips animados que podrán verse, compartirse y reutilizarse dentro de la plataforma. El acuerdo, sin embargo, establece límites claros: no se autoriza el uso de similitudes físicas de actores reales ni la imitación de sus voces, una preocupación central en Hollywood en medio del debate sobre la protección de derechos de imagen en la era de la IA. Le puede interesar: ¿Por qué OpenAI se declaró en “código rojo”? Se profundiza la competencia por el podio de la IA

Disney también será cliente de OpenAI

Además de licenciar su propiedad intelectual, Disney pasará a ser uno de los clientes corporativos más grandes de OpenAI, integrando sus herramientas para desarrollar nuevos productos digitales y experiencias inmersivas. La empresa también comenzará a desplegar ChatGPT internamente como apoyo a sus equipos creativos, técnicos y administrativos. Para el CEO Bob Iger, la alianza marca un punto de inflexión. “El rápido avance de la inteligencia artificial marca un momento importante para nuestra industria”, aseguró en el comunicado. “Mediante esta colaboración con OpenAI ampliaremos de forma reflexiva y responsable el alcance de nuestras historias, respetando y protegiendo a los creadores y sus obras”.

Un movimiento que rompe la resistencia de Hollywood

El anuncio representa un cambio significativo en un sector tradicionalmente cauteloso frente a las empresas de IA. Los grandes estudios han temido durante años que sus datos sean utilizados para entrenar modelos generativos sin control, y también han procurado evitar tensiones con los sindicatos de actores y guionistas, que han expresado preocupación ante la automatización de procesos creativos. Aun así, OpenAI ha continuado acercándose a los estudios más influyentes. Según Bloomberg, Sora ha sido objeto de conversaciones con Universal Pictures, Warner Bros. Discovery y otros gigantes del sector, que evalúan su potencial para producción, mercadeo y creación de experiencias interactivas.

Sora, la nueva plataforma que mezcla redes sociales y video generado por IA