2. Hogares no bancarizados: deben acudir a oficinas del Banco Agrario o corresponsales autorizados como SuperGiros, Efecty, Reval o PuntoPago. Allí pueden reclamar el subsidio con el documento de identidad, luego de recibir un mensaje de texto con el lugar y fecha de pago.

El dinero del subsidio no se acumula ni se transfiere al siguiente ciclo si no lo cobra dentro de las fechas indicadas. Si perdió el segundo pago, no hay forma de recuperarlo. Sin embargo, seguirá en la base activa del programa siempre que cumplas los requisitos y tengas tus datos actualizados en el Sisbén IV.

Por eso es clave revisar constantemente su estado en la plataforma oficial y mantener actualizada la información personal para no perder los próximos giros.