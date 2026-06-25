Horas antes de los terremotos, Venezuela supo que se deuda llegó a 240 mil millones de dólares

Financial Times reveló que la deuda externa de Venezuela llegó a US$240.000 millones, cifra que duplica estimaciones y golpeó al país tras los terremotos de este 24 junio.
La tarde del 24 de junio, Venezuela sufrió la secuencia sísmica más fuerte que ha registrado el país en más de 125 años. Un primer sismo de magnitud 7,2 sacudió cerca de San Felipe, en el estado Yaracuy, a las 6:04 de la tarde hora local. Apenas 39 segundos después, antes de que el suelo dejara de temblar, llegó el evento principal, un terremoto de magnitud 7,5 con epicentro en Yumare, en la misma región donde Venezuela concentra parte de su infraestructura petrolera.
El fenómeno, conocido como “doblete sísmico”, provocó el colapso de edificios en Caracas, el cierre del principal aeropuerto internacional del país y alertas de tsunami que llegaron hasta Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Además, el gobierno venezolano decretó estado de emergencia y reportó daños estructurales en zonas como San Bernardino, en la capital, La Guaira, y en el estado Carabobo.
Pero horas antes de que la tierra temblara, ya se sabía que las finanzas del país estaban a punto de hacerlo también.
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