El dólar baja y el viaje rinde más: estos son los destinos que salen más baratos desde Colombia

El dólar se viene moviendo alrededor de los $3.100 en los más recientes días y el peso colombiano mantiene una posición favorable frente a la divisa estadounidense, un escenario que puede aliviar el presupuesto de quienes planean viajar al exterior. Pero el beneficio no está únicamente en el tipo de cambio: en algunos destinos también han bajado los precios promedio de vuelos y hoteles frente al año pasado. Los datos de Kayak muestran dónde están apareciendo esas oportunidades en las tarifas turísticas; esto permite identificar qué destinos pueden resultar más favorables para el bolsillo de un viajero colombiano. Le puede interesar: Esto es lo que le cuesta ver ballenas en Buenaventura: tenga en cuenta estas fechas estratégicas

Estos son los destinos con vuelos y hoteles más baratos

El análisis de Kyak revisó las búsquedas de vuelos realizadas por viajeros colombianos y los precios promedio de vuelos y hoteles hacia distintos destinos de América para viajes entre agosto y octubre de 2026. El dato que más llama la atención está en Miami. El destino registró un aumento de 36% en las búsquedas de vuelos de colombianos frente al mismo periodo de 2025. Al mismo tiempo, el precio promedio de un tiquete de ida y regreso en clase económica cayó 8%, hasta $1.410.574. El alojamiento también mostró una reducción: los precios promedio de hoteles en Miami bajaron 16% frente al año anterior. Aruba presenta otra de las mayores variaciones. En Oranjestad, el precio promedio de los vuelos disminuyó 17%, hasta $1.222.621. En Willemstad, Curazao, la reducción fue de 7%, con una tarifa promedio de $1.488.758. En hoteles, Kayak encontró disminuciones en otros destinos. Orlando registró una caída de 16%, Nueva York de 15%, Cancún de 11% y Ciudad de Panamá de 10%. Si el viajero está buscando exclusivamente el tiquete más económico, el ranking cambia. Ciudad de Panamá ocupa el primer lugar, con un promedio de $923.941 para un vuelo de ida y regreso desde Colombia. Le siguen Ciudad de Guatemala, con $1.092.215; Santo Domingo, con $1.157.849; Oranjestad, Aruba, con $1.222.621; y Lima, con $1.296.645. Después aparecen Cancún ($1.382.134), Miami ($1.410.574), Punta Cana ($1.451.424), Willemstad ($1.488.758) y Fort Lauderdale ($1.546.462). Así, los diez destinos analizados tienen tarifas promedio inferiores a $1,6 millones para vuelos de ida y vuelta en clase económica durante el periodo estudiado. KAYAK recomienda, además, utilizar herramientas como las alertas de precios para seguir los cambios de las tarifas y encontrar momentos convenientes para reservar. Lea más: Brasil, entre los destinos que más crecen para colombianos: viajar allí cuesta 33% menos

¿Dónde rinde más el peso colombiano?

También, un análisis del Banco de Bogotá, que aunque fue en julio, el escenario es similar y parte de una pregunta diferente. No se concentra en cuánto cuesta el tiquete o el hotel, sino en cuánto poder adquisitivo tiene el peso colombiano una vez el viajero llega al destino. Para determinarlo, el equipo de Investigaciones Económicas cruzó dos variables: el comportamiento de las monedas frente al peso colombiano y la inflación de cada país. La lógica es sencilla: una moneda extranjera puede haberse debilitado frente al peso, pero si los precios internos de ese país subieron con fuerza, el beneficio para el turista puede desaparecer. “El verdadero beneficio para el bolsillo del turista es cuando la ganancia por tasa de cambio no resulta absorbida por el costo de vida del país que visita”, explicó Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá. Con este criterio, las economías asiáticas aparecen entre las más atractivas. Corea del Sur, Japón e Indonesia lideran las alternativas identificadas por el análisis, mientras que India, Nepal y Sri Lanka aparecen como otras opciones favorables. En América, Panamá es el principal destino destacado por el Banco de Bogotá. Su condición de economía dolarizada hace que la apreciación del peso frente al dólar se traslade directamente al presupuesto del viajero colombiano, al tiempo que el país presenta una inflación menor a la de Estados Unidos. El análisis también identifica condiciones favorables en Canadá, Honduras y Guatemala, aunque con diferentes combinaciones de tipo de cambio e inflación. Aquí aparece una diferencia importante: Panamá es el destino con el tiquete promedio más barato del análisis de Kayak y, además, aparece como la alternativa más favorable en América en el análisis del Banco de Bogotá, pero cada entidad llega a esa conclusión utilizando variables distintas. Kayak llega al dato a partir de las tarifas aéreas y hoteleras observadas en sus búsquedas; Banco de Bogotá lo hace desde la perspectiva del poder adquisitivo, considerando moneda e inflación. Conozca también: Turismo en Colombia ya genera más divisas que el carbón y el café, pero el número de visitantes extranjeros cayó 4%

El dólar: factor protagónico para hacer cuentas

A estos dos análisis se suma el comportamiento reciente del dólar. Con la divisa alrededor de los $3.100, el viajero colombiano necesita menos pesos para comprar un dólar que cuando la tasa de cambio estaba en niveles más altos. Eso puede favorecer gastos que se pagan directamente en dólares, como hoteles, alimentación, transporte, compras o actividades turísticas. Sin embargo, no significa que todos los viajes estén automáticamente más baratos. Las tarifas aéreas y hoteleras tienen otros determinantes, como demanda, disponibilidad, temporada, capacidad de las aerolíneas y anticipación de compra. Por eso, para saber realmente cuánto puede rendir el presupuesto, conviene mirar las tres variables: cuánto cuesta llegar, cuánto cuesta quedarse y cuánto poder de compra tiene el peso en el destino. Con los datos de Kayak, un viajero puede comenzar la comparación por los tiquetes y encontrar opciones como Panamá, Guatemala, Santo Domingo y Aruba por debajo de $1,25 millones en promedio. Con el análisis del Banco de Bogotá, puede dar un segundo paso y preguntarse dónde ese dinero puede rendir más una vez llegue al destino. La oportunidad, entonces, no está solamente en que el dólar esté bajo. Está en encontrar el cruce entre una tarifa aérea favorable, un alojamiento que haya bajado de precio y un destino donde la moneda y la inflación jueguen a favor del viajero colombiano. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: