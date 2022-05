“Sentía que el trabajo no me daba tiempo para nada más, llegué a estar hasta 16 o 18 horas trabajando sin parar con turnos de siete días. El pago era básico, más o menos un poco más de un millón, y la propina, que es con lo que uno medio hacía caja, a veces no era buena. Entonces, es un trabajo que sinceramente pensaría dos veces en volver a aceptar”, dice sobre sus días laborando como mesera.

Sin quien siembre

Quizá, el caso más grave por esta problemática está en el campo. No es secreto el éxodo de los últimos años hacia las zonas urbanas y tampoco lo es la preocupación sobre el futuro de la agroindustria.

La incertidumbre es mayor cuando se le ponen cifras. “La edad promedio de los agricultores es de 57 años. Es decir, en 10 años no tendremos quien siembre comida en Antioquia. Los jóvenes no encuentran en el campo un lugar para desarrollar su proyecto de vida. Los campos de Colombia se están quedando vacíos”, menciona Rodolfo Correa, secretario de Agricultura de Antioquia.

Es que no hay sector en el campo que se salve. “Todos los rubros productivos se están viendo afectados. De hecho hasta el café acaba de presentar una disminución de un 14% en la fase de cosecha debido, entre otras, a la disminución de la mano de obra”, comenta el secretario.

Publicidad

Así las cosas, Correa sintetiza que el país se está quedando sin relevo generacional porque no hay condiciones para tener una vida digna en el campo. “No hay tecnología y sin esta no hay ni productividad, ni competitividad. La producción es artesanal y esto hace que trabajar en el campo no sea rentable. Para colmo de males, el país no tiene un sistema de comercialización que garantice equidad, pues el 70% de la utilidad se queda en manos de los intermediarios que, en la mayoría de casos, no agregan valor (...)”.

Más allá de restaurantes, hoteles, el campo colombiano y un puñado de sectores más, las cifras de empleo en jóvenes –de 15 a 28 años– no acompañan a Colombia. En el primer trimestre de este año la tasa de desempleo para esa población fue del 21,3%, la más alta desde el trimestre móvil julio - septiembre de 2021, cuando había estado en 21,4%.

Poniendo la lupa en el Valle de Aburrá, el Dane precisa que de 3,28 millones de personas en edad de trabajar, 928.000 son jóvenes. En este último grupo 467.000 cuentan con un empleo, 118.000 no tienen uno pero están buscando (desocupados) y 342.000 están fuera de la fuerza laboral, lo que quiere decir que no trabajan porque no lo necesitan, no pueden o no quieren.