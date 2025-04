Denuncias laborales en la SAE revelan caos en la administración de Amelia Pérez, ¿qué pasa?

Esa situación no se quedó ahí. Los sindicalistas elevaron por lo menos unas tres denuncias ante el Ministerio de Trabajo, que siguen en estudio.

Los empleados manifiestan que desde Bogotá se explicó que el recorte obedece a asuntos financieros, pero otros rumoran que Pérez ha dicho que esa gente había sido nombrada en anteriores gobiernos y estaría “luchando contra la corrupción, pero eso no es cierto ellos fueron contratados en la administración de Daniel Rojas”, mencionó un entrevistado.

Fuentes señalaron que Gutiérrez se ha convertido en una ficha muy fuerte al interior de la Sociedad de Activos Especiales. “ Es quién está tomando las decisiones”, sentenciaron. Las quejas sobre la asesora se resumen en un presunto maltrato a los empleados porque tiene asiento en los comités de negocios de nivel central. Al parecer cuestiona en reiteradas ocasiones la preparación de los profesionales, los manda a estudiar, y hasta “los tilda de mentirosos y que no saben nada”.

El nombre de Gutiérrez no es nuevo en el Gobierno de Gustavo Petro. La asesora, además de ser expareja de Hollman Morris, gerente de RTVC –Sistema de Medios Públicos de Colombia–, fue uno de los nombres que más sonó para ser ministra de las TIC, pero fue descartada, en parte, por tener una demanda en firme contra la Nación.

“Ellos no debaten con argumentos, sino que nos empiezan a tildar de mentirosos, de que los estamos tratando de incitar a un error o a alguna actuación delictiva. Se nos trata de corruptos”, contó un empleado.

Cuentan que Pérez no avala el comodato para las entregas porque no brinda la suficiente seguridad jurídica, mientras que los expositores argumentan en que es un contrato avalado en la metodología vigente con que ya se han entregado otros terrenos, además de que permite pasar luego a una figura de designación provisional.

Una vez las territoriales tienen adelantado todo el papeleo con las comunidades, deben presentar el proyecto en una reunión virtual ante el comité de negocios de nivel central, conformado por la presidenta y más directivos de Bogotá. Allí se decide la aprobación de la entrega. No obstante, aseguran que Pérez “no está aprobando nada”.

Ese contraste se ha prestado para encontronazos entre las direcciones de las territoriales y el comité. Uno de los casos más tensionantes tuvo lugar el 13 de marzo. El coordinador de la Territorial de Occidente, Carlos Esteban Romo, presentaba un caso de extinción de dominios a favor de una comunidad de San Andrés por medio de comodato, pero no fue aprobado. Romo defendió su posición e insistió en la legitimidad del método, pero Amelia Pérez “explotó”. Según relataron, la presidenta señaló que “no iba a permitir que la llevarán a una decisión o a incurrir en delitos”. Y agregó, según relataron a este medio, que había hablado con el presidente Gustavo Petro para traer en las próximas sesiones a la Fiscalía y levantar medidas disciplinarias.

El señalamiento causó el malestar del coordinador de la territorial, quien defendió: “Sus acusaciones son muy graves, a mí me lo comprueba y me lo sostiene, porque le recuerdo que usted aquí no es una fiscal, sino una presidenta”.

Un encontronazo similar ocurrió con Nevys Niño, directora de la territorial Caribe de la SAE, a raíz de la metodología para entregar el predio del Villa Arte a la Universidad del Atlántico. Sideppo confirmó que Niño terminó por ser removida del cargo a raíz de dichas diferencias.

Pérez justificó que la directora no informó adecuadamente sobre la incompatibilidad del contrato de comodato con la figura de destinación definitiva. No obstante, en su red de X, Niño alegó que la presidenta desconocía “el Código de Extinción de Dominio y la metodología de administración de los bienes del FRISCO (Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado)”, que se han utilizado en casos similares como la entrega de un inmueble a la Universidad Industrial de Santander el pasado 28 de febrero, añadió.

¿Y la entrega sí está frenada?, desde su nombramientos en diciembre, la gestión de Pérez ha entregado 44 bienes a las comunidades (34 por destinación definitiva, 8 por destinación provisional y 2 por comodato). La administración de Daniel Rojas entregó 245 (115 por definitivo, 66 provisional y 64 comodatos).

EL COLOMBIANO buscó dialogar con Pérez sobre los señalamientos. No concedió el espacio sobre ese tema.

La situación se presta para concluir que el ambiente en la SAE es de caos. Pérez no se ha entendido con su grupo de trabajo, hay desconfianza en las dos partes y sus recientes intercambios con Daniel Rojas dan cuenta que hay una seria diferencia entre la administración más de corte petrista y la nueva presidenta.

