Déficit pensional de Colpensiones subió a $40 billones por alto incremento del salario mínimo, según Asofondos

El aumento del 23% del salario mínimo elevó en $5 billones el aporte estatal previsto para el pago de pensiones, mientras el sistema enfrenta una presión creciente por su estructura financiera.
Las pensiones de Colpensiones requerirían cerca de $40 billones de recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) en 2026, unos $5 billones más de lo que se había contemplado inicialmente, de acuerdo con un análisis de Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos).
El incremento está relacionado principalmente con el mayor aumento del salario mínimo frente al supuesto utilizado para elaborar el presupuesto. Velasco le explicó a EL COLOMBIANO que el salario mínimo terminó siendo 18% superior a lo previsto en el PGN, lo que elevó el costo de las pensiones.
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Así, los recursos que inicialmente se habían calculado en $35 billones para financiar las obligaciones pensionales desde el presupuesto nacional subirían a cerca de $40 billones.