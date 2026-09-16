Déficit pensional de Colpensiones subió a $40 billones por alto incremento del salario mínimo, según Asofondos

El aumento del 23% del salario mínimo elevó en $5 billones el aporte estatal previsto para el pago de pensiones, mientras el sistema enfrenta una presión creciente por su estructura financiera. Las pensiones de Colpensiones requerirían cerca de $40 billones de recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) en 2026, unos $5 billones más de lo que se había contemplado inicialmente, de acuerdo con un análisis de Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos). El incremento está relacionado principalmente con el mayor aumento del salario mínimo frente al supuesto utilizado para elaborar el presupuesto. Velasco le explicó a EL COLOMBIANO que el salario mínimo terminó siendo 18% superior a lo previsto en el PGN, lo que elevó el costo de las pensiones. Entérese: ¿Se salva de la reforma pensional? Conozca si entra o no al régimen de transición Así, los recursos que inicialmente se habían calculado en $35 billones para financiar las obligaciones pensionales desde el presupuesto nacional subirían a cerca de $40 billones.

Déficit pensional pasó de 75 a 80 billones de pesos

Para 2026 se había presupuestado el pago de las pensiones del régimen general administrado por Colpensiones para alrededor de 1,4 millones de personas, por un valor aproximado de $75 billones. Velasco explicó que esa cifra equivale al recaudo total del IVA de Colombia durante todo un año. El presupuesto contemplaba financiar esos $75 billones mediante tres fuentes. La primera eran $16 billones provenientes de los traslados del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) a Colpensiones. La segunda correspondía a $24 billones de cotizaciones. La tercera fuente eran $35 billones provenientes del Presupuesto General de la Nación, a través del Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, el mayor incremento del salario mínimo modificó el cálculo inicial. Asofondos estima que las pensiones terminarán costando cerca de $5 billones adicionales frente a lo presupuestado. Por eso, el aporte requerido del presupuesto nacional pasaría de $35 billones a aproximadamente $40 billones. Con ese ajuste, el costo total de las pensiones de Colpensiones se acercaría a los $80 billones.

Un sistema insostenible

Según el análisis de Velasco, los cerca de $80 billones que cuestan las pensiones de Colpensiones se financian aproximadamente en partes iguales. Una mitad corresponde a recursos provenientes de cotizaciones y traslados, mientras la otra mitad sale de los impuestos de los colombianos a través del Presupuesto General de la Nación y del Ministerio de Hacienda. El presidente de Asofondos considera que esta estructura genera una presión sobre la sostenibilidad futura del sistema, especialmente por los cambios demográficos y laborales que reducirían el número de trabajadores que financian cada pensión. Le puede gustar: ¿Polémica por uso de recursos pensionales? Así funcionará el Fonpet para reconstruir zonas afectadas por el terremoto “Hoy por hoy, por cada pensión mínima que paga Colpensiones, se necesitan cerca de 8 personas cotizando por el salario mínimo”, señaló Velasco. Sin embargo, de acuerdo con su análisis, esa relación ya se ha reducido. Para 2026 estaría entre cuatro y cinco cotizantes por cada pensionado. La proyección hacia adelante es todavía más exigente. Según Velasco, en los próximos 15 años habría dos cotizantes por cada pensionado y, en 25 años, la relación llegaría a un cotizante por cada pensionado. “Un sistema así no es sostenible”, afirmó.

La propuestas

Frente a este escenario, Velasco planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema pensional que dependa en mayor medida del ahorro y de los rendimientos generados por ese ahorro. “Debemos pensar pronto en un sistema pensional más sostenible, que esté basado más en el ahorro y en la rentabilidad de ese ahorro”, sostuvo.

El planteamiento de Asofondos parte de la presión que actualmente tienen las finanzas públicas para cubrir las obligaciones pensionales y de una relación entre cotizantes y pensionados que, según sus proyecciones, continuará deteriorándose. La discusión se suma a las necesidades presupuestales que ya enfrenta el sector Trabajo para 2027.

Un problema que seguirá en 2027

A esta situación se suma una alerta presentada ante el Congreso de la República por Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo, quien informó que el sector enfrenta un déficit presupuestal de $4,84 billones para 2027, principalmente relacionado con las necesidades para cubrir pensiones. El presupuesto proyectado para el Ministerio del Trabajo y sus entidades adscritas y vinculadas asciende a $66,9 billones para el próximo año. De acuerdo con la ministra, el 92,3% del déficit corresponde a los $4,84 billones que se requieren para cubrir las pensiones. El resto de la brecha está relacionado con necesidades de funcionamiento e inversión del Ministerio y de las entidades que hacen parte del sector. Para 2027, la proyección de las necesidades de Colpensiones llega a cerca de $96,8 billones. De ese monto, alrededor de $50 billones corresponderían a ingresos propios y $46 billones a transferencias de la Nación. El Ministerio de Hacienda confirmó una cuota de funcionamiento cercana a $58,17 billones para 2027. De esa suma, unos $41 billones estarían destinados a Colpensiones y cerca de $17 billones al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep). Esa distribución deja el faltante de $4,84 billones frente a las necesidades estimadas para cubrir las pensiones de Colpensiones durante 2027. De esta manera, las cifras de 2026 y 2027 muestran dos presiones presupuestales distintas, pero relacionadas con el financiamiento de las pensiones. Para 2026, Asofondos calcula que los recursos de la Nación necesarios para Colpensiones subirían a cerca de $40 billones, frente a los $35 billones previstos inicialmente. Para 2027, el Ministerio del Trabajo reporta un faltante de $4,84 billones, concentrado principalmente en el pago de pensiones. Consulte: MinTrabajo dice que enfrenta déficit de $4,8 billones para financiar Colpensiones y el pago de pensiones Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas