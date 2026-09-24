Colombia enfrenta déficit de energía de 8,6% y prepara varias subastas para 2027: MinMinas

Colombia podría enfrentar un déficit de gas desde febrero de 2027, mientras la energía en firme tendrá una brecha de 8.030 GWh-h durante 2026-2027.

Colombia podría enfrentar un déficit de gas desde febrero de 2027, mientras la energía en firme tendrá una brecha de 8.030 GWh-h durante 2026-2027.

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, advirtió en el Congreso de Andesco 2026, que el país atraviesa un momento clave ante la llegada del fenómeno de El Niño y señaló que el sistema eléctrico es vulnerable a posibles fallas de infraestructura y mantenimientos.

La jefe de cartera explicó que Colombia tiene un déficit de energía en firme de 8,6% para la vigencia 2026-2027, equivalente a 8.030 GWh-h.

Ante este escenario, el Gobierno prevé que durante el próximo año deberán realizarse varias subastas de energía para atender las necesidades del sistema.

“El año entrante va a ser un año de varias subastas, ya lo hemos hablado con la Creg, porque las necesitamos. Ya este año no alcanzamos a hacer una subasta express que teníamos pensado”, afirmó Arboleda.

La ministra también señaló que una subasta anterior no logró concretar la energía esperada debido a que el proyecto asignado no llegó a cumplir todos los requisitos.

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“La última subasta que fue asignada no llegó y no se cumplieron todos los requisitos, entonces nos dejó un hueco mayor”, añadió.

La jefa de cartera también habló que ese está estudiando la posibilidad de traer gas de Venezuela. “Hay una posibilidad muy buena que el presidente está acompañando y es mirar cómo logramos y si es posible desde Venezuela traer gas para este Niño”, indicó.

Hay que decir que esa posibilidad también fue contemplada por el anterior gobierno, pero en su momento se calificó de ser una posibilidad inviable dado al estado del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte; pero también por las sanciones entre el vecino y país y Estado Unidos, por lo que hoy la realidad es otro ante la cercanía del gobierno de ese país y la Casa Blanca.