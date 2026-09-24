Colombia enfrenta déficit de energía de 8,6% y prepara varias subastas para 2027: MinMinas

Colombia podría enfrentar un déficit de gas desde febrero de 2027, mientras la energía en firme tendrá una brecha de 8.030 GWh-h durante 2026-2027. Colombia podría enfrentar un déficit de gas desde febrero de 2027, mientras la energía en firme tendrá una brecha de 8.030 GWh-h durante 2026-2027. La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, advirtió en el Congreso de Andesco 2026, que el país atraviesa un momento clave ante la llegada del fenómeno de El Niño y señaló que el sistema eléctrico es vulnerable a posibles fallas de infraestructura y mantenimientos. La jefe de cartera explicó que Colombia tiene un déficit de energía en firme de 8,6% para la vigencia 2026-2027, equivalente a 8.030 GWh-h. Ante este escenario, el Gobierno prevé que durante el próximo año deberán realizarse varias subastas de energía para atender las necesidades del sistema. “El año entrante va a ser un año de varias subastas, ya lo hemos hablado con la Creg, porque las necesitamos. Ya este año no alcanzamos a hacer una subasta express que teníamos pensado”, afirmó Arboleda. La ministra también señaló que una subasta anterior no logró concretar la energía esperada debido a que el proyecto asignado no llegó a cumplir todos los requisitos. Lea también: “La fiesta fue muy larga”: MinHacienda alerta que gasto de funcionamiento subió 86% y deuda 122% en el gobierno Petro “La última subasta que fue asignada no llegó y no se cumplieron todos los requisitos, entonces nos dejó un hueco mayor”, añadió. La jefa de cartera también habló que ese está estudiando la posibilidad de traer gas de Venezuela. “Hay una posibilidad muy buena que el presidente está acompañando y es mirar cómo logramos y si es posible desde Venezuela traer gas para este Niño”, indicó. Hay que decir que esa posibilidad también fue contemplada por el anterior gobierno, pero en su momento se calificó de ser una posibilidad inviable dado al estado del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte; pero también por las sanciones entre el vecino y país y Estado Unidos, por lo que hoy la realidad es otro ante la cercanía del gobierno de ese país y la Casa Blanca. El otro frente de preocupación para el sector energético está relacionado con el abastecimiento de gas natural. Arboleda recordó que Colombia tiene autonomía para casi seis años, pero precisó que, con las reservas actuales, el país podría enfrentar un déficit desde febrero de 2027. La ministra explicó que cerca de 30% del gas utilizado para atender la demanda actualmente es importado, situación que representa un reto adicional para el mercado. Entérese: “Hacemos todo lo posible para evitar un apagón que nos dejó el gobierno anterior”: vicepresidente Restrepo “En este momento cerca del 30% con el cual se atiende la demanda es importado. Eso pone un reto adicional porque la demanda está sometida a unos precios mayores de estos servicios”, indicó. La ministra también se refirió a la situación financiera de Air-e y al impacto que esta tiene sobre otros actores del sector eléctrico. “Recibimos un sector que pasó de un patrimonio de Air-e de 2,2 billones en 2023 a uno negativo y una deuda gigante que pone en aprietos a muchos generadores”, afirmó Arboleda. Según la jefe de cartera, este escenario financiero hace parte de las dificultades que enfrenta actualmente el sector energético. Lea también: Sin gas suficiente ni barato: Diaco alerta que el costo hasta se triplicó y golpea a la industria siderúrgica en Colombia La ministra señaló que los diferentes actores del sistema eléctrico están trabajando para evitar que se presente un apagón, aunque reconoció que existen riesgos ante posibles fallas. “Todos los actores del sistema eléctrico están haciendo lo posible por evitar un apagón, pero debo decir que somos vulnerables. Vulnerables a cualquier falla de infraestructura o a mantenimientos, Spec y las térmicas ya lo anticiparon”, dijo Arboleda. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La llegada del fenómeno de El Niño, el déficit de energía en firme, las dificultades de abastecimiento de gas y la necesidad de nuevas subastas configuran, según lo expuesto por la ministra, un escenario de atención para el sistema energético colombiano durante los próximos meses. Entérese: “EPM pierde $1,5 billones al año con Afinia”: alcalde de Medellín reitera llamado a acordar una salida con el Gobierno nacional Bloque de preguntas y respuestas: