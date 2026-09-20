Gobierno Nacional baja la renta al 20% para atraer inversores tras el terremoto

El sector privado tendrá un nuevo incentivo para invertir en la reconstrucción del país tras el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó más de 36.000 viviendas en escombros. Los empresarios tendrán la posibilidad de acceder a una tarifa de renta corporativa del 20% si realizan proyectos de inversión en zonas afectadas por el desastre. Se trata de una medida contemplada en el Decreto 1413 de 2026. Ese documento creó un régimen tributario excepcional y transitorio para incentivar la inversión privada y contribuir a la reconstrucción y recuperación económica de los territorios afectados. La tarifa preferencial se aplicará durante los años gravables 2026 y 2027 exclusivamente sobre la renta líquida gravable atribuible al proyecto de inversión que haya sido calificado. Así, esa tarifa pasaría de ser del 35% a un 20%. Además, podrá reducirse hasta 15% dependiendo de la cantidad de nuevos empleos directos que genere cada proyecto. Por cada bloque completo de 250 empleos nuevos acreditados, se reducirá un punto porcentual la tarifa, con un máximo de cinco puntos de reducción. Entérese: “El 4x1.000 es una barbaridad”: Colombia Fintech pide acelerar el desmonte de este impuesto Por ejemplo, si una compañía invierte en un proyecto en las zonas contempladas su tarifa de renta baja al 20%. Y si esa empresa genera 250 empleos nuevos y los acredita, su tarifa se reduce un punto porcentual más: 19%. Pero si alcanza o supera los 1.250 empleos nuevos (cinco bloques de 250), llegaría al máximo beneficio posible: una reducción de cinco puntos, es decir, bajaría al 15%.

En busca de la reactivación

La medida busca mitigar los efectos económicos y sociales de la emergencia mediante incentivos dirigidos a proyectos que contribuyan a la reconstrucción, recuperación y reactivación económica de las zonas cobijadas por el decreto.

El beneficio no constituye una reducción general del impuesto de renta para las empresas. Está limitado a las rentas directamente relacionadas con proyectos nuevos que cumplan las condiciones establecidas en la norma, así lo explicó Pedro Sarmiento, socio e investigador de Crowe. Añadió que la medida no cobija todas las utilidades de una empresa ni todas las inversiones realizadas en Colombia, pues está dirigida a proyectos nuevos y adicionales localizados en las zonas cobijadas por la emergencia y pertenecientes a sectores habilitados. También indicó que los proyectos deben cumplir los montos mínimos de inversión, ser calificados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y mantener una trazabilidad contable y fiscal suficiente. Así es, para acceder a los beneficios, las empresas deberán invertir un mínimo según el sector (ver infografía): 950.000 UVT ($49.755 millones) en turismo; 1.100.000 UVT ($57.611 millones) en agroindustria y construcción; y 2.350.000 UVT ($123.078 millones) en industria manufacturera y servicios.

Otros beneficios

Además de la reducción de la tarifa de renta, el decreto permite aplicar depreciación fiscal acelerada sobre determinados activos fijos vinculados con los proyectos aprobados. Con ello busca reducir el costo de capital e incrementar el flujo de caja durante los primeros años de ejecución de las inversiones. Le puede gustar: Así va la puja por el presupuesto de 2027: MinHacienda quiere echarle tijera a $45 billones El régimen también contempla una exención del IVA hasta el 31 de diciembre de 2027 para las importaciones de bienes de capital, materias primas e insumos indispensables destinados exclusivamente a los proyectos calificados, siempre que no exista producción nacional equivalente en calidad y suministro.

¿Cuánto tiempo tendrán?

Los proyectos de inversión podrán ejecutarse en un plazo de hasta tres años gravables contados desde su calificación. El acceso al régimen exige que se trate de nuevas inversiones y que los proyectos cumplan las condiciones de localización, sector, inversión y generación de empleo establecidas por el Decreto 1413. De esta manera, el beneficio tributario está diseñado para atraer capital adicional hacia los territorios afectados y no para reducir la tarifa de renta de las actividades que las empresas ya desarrollaban.

Es un incentivo

Sarmiento señaló que la medida no representa una rebaja general de impuestos, sino un incentivo focalizado para compensar temporalmente el mayor riesgo de invertir en los territorios afectados. Según su análisis, el mecanismo puede ser utilizado para atraer nueva inversión privada hacia las zonas afectadas, pero no constituye por sí solo una política general de atracción de capital para Colombia. Eso porque el beneficio no es permanente ni garantiza estabilidad tributaria a los inversionistas. El Decreto 1413 establece que las medidas son temporales y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2027, bajo criterios de sostenibilidad fiscal y responsabilidad macroeconómica. Consulte: Gobierno presenta en Nueva York estrategia para recuperar la confianza de los mercados

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