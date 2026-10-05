Declaración de renta: estas son las multas que le pueden cobrar por pasarse de la fecha

Para cerca de 7 millones de personas naturales en Colombia, las próximas semanas marcan el cierre del calendario para cumplir con una de las obligaciones tributarias que más puede impactar el bolsillo si se deja para después: la declaración de renta.
Para el año gravable 2025, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) estableció que las personas naturales deben presentar su declaración de renta entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026, de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT.
Por eso, a medida que se acercan las últimas fechas del calendario, revisar si existe la obligación de declarar y conocer el día exacto del vencimiento resulta fundamental para evitar costos adicionales.
La Dian ha señalado que los colombianos suelen cumplir con esta obligación. De hecho, el año pasado se alcanzó un récord de 6,5 millones de declaraciones de renta presentadas. Sin embargo, todavía existen contribuyentes que presentan la declaración después del plazo, que la diligencian con información equivocada o que, aun estando obligados, simplemente no la presentan.
Y dejar pasar la fecha no es un asunto menor. Una declaración extemporánea puede generar una sanción que crece con cada mes o fracción de mes de retraso.
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