Los paisas David Vélez y Juan Carlos Mora, entre los empresarios más influyentes en América Latina durante 2026

El informe Thought Leaders 100 América Latina 2026, elaborado por la consultora Horse, muestra un liderazgo empresarial diverso, con ejecutivos de distintos países de la región que tienen cada vez mayor presencia internacional.
Al analizar los 10 primeros puestos de este ranking regional, se evidencia que naciones como Argentina, Brasil, Colombia y Perú se erigen como los principales focos del talento ejecutivo más influyente.
Esta distribución geográfica en la cima del listado subraya cómo distintas economías de la región están aportando figuras clave que moldean el futuro de los negocios, destacando una clara preeminencia de directivos argentinos y brasileños en los primeros cinco lugares, seguidos de cerca por la fuerte irrupción de representantes de otras naciones sudamericanas.
Dentro de este selecto grupo de vanguardia, los resultados de Colombia sobresalen significativamente, evidenciando el peso de los profesionales del país en la transformación del sistema financiero a nivel continental.
El talento colombiano está sólidamente representado en el tramo principal del análisis por David Vélez, máximo ejecutivo de la sociedad Nubank, quien logró posicionarse en la séptima ubicación general.
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