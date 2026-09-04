Los paisas David Vélez y Juan Carlos Mora, entre los empresarios más influyentes en América Latina durante 2026

El informe Thought Leaders 100 América Latina 2026, elaborado por la consultora Horse, muestra un liderazgo empresarial diverso, con ejecutivos de distintos países de la región que tienen cada vez mayor presencia internacional. Al analizar los 10 primeros puestos de este ranking regional, se evidencia que naciones como Argentina, Brasil, Colombia y Perú se erigen como los principales focos del talento ejecutivo más influyente. Esta distribución geográfica en la cima del listado subraya cómo distintas economías de la región están aportando figuras clave que moldean el futuro de los negocios, destacando una clara preeminencia de directivos argentinos y brasileños en los primeros cinco lugares, seguidos de cerca por la fuerte irrupción de representantes de otras naciones sudamericanas. Dentro de este selecto grupo de vanguardia, los resultados de Colombia sobresalen significativamente, evidenciando el peso de los profesionales del país en la transformación del sistema financiero a nivel continental. El talento colombiano está sólidamente representado en el tramo principal del análisis por David Vélez, máximo ejecutivo de la sociedad Nubank, quien logró posicionarse en la séptima ubicación general. Siga leyendo: Nubank, del paisa David Vélez, supera por primera vez los US$1.000 millones de ganancia trimestral

David Vélez, Empresario del Año, edición 2025

Cabe recordar que, durante la vigésima tercera entrega del premio al Empresario del Año, se rindió homenaje a David Vélez, líder y cofundador de Nu Holdings. En el evento, el directivo aprovechó para resaltar las oportunidades de desarrollo en el país y enfatizó la urgencia de expandir la inclusión financiera para los colombianos. La historia de Nu comenzó en 2013 a raíz de una constante molestia personal: la excesiva tramitología e ineficiencia de las entidades bancarias convencionales. Frente a este panorama, Vélez decidió apostarle a una alternativa completamente digital, eliminando el papeleo y abriendo las puertas del crédito a millones de personas marginadas por la banca tradicional. Ese proyecto inicial evolucionó en un gigante tecnológico. Tras afianzarse en mercados clave como Brasil, México y Colombia, la compañía dio un salto estratégico al conseguir la aprobación para ingresar al mercado estadounidense: “Ese es el motor. Esa es la apuesta. No un plan de gobierno. No un subsidio. No un decreto. Son ustedes. Somos nosotros. Es el sector privado colombiano, operando con libertad, compitiendo con integridad y creando valor para la sociedad”, afirmó el empresario. Su reconocimiento en este ranking refleja el impacto masivo que las plataformas de servicios financieros digitales están teniendo en la bancarización, la inclusión financiera y la reconfiguración de los modelos de consumo en toda la región. Entérese: David Vélez se suma a las millonarias donaciones de Gilinski y los Santo Domingo para atender a víctimas

Juan Carlos Mora, el líder de Bancolombia

La fortaleza de la representación colombiana se consolida con la presencia de Juan Carlos Mora, directivo de Bancolombia, quien cierra el grupo de los 10 líderes corporativos más influyentes al ocupar la décima posición. Durante la sexagésima edición de la Convención Bancaria, el presidente de Bancolombia, calificó como un “momento de solidaridad” el ajuste a la baja en los costos del crédito, valorando el esfuerzo conjunto del sector financiero para respaldar a las comunidades impactadas por el reciente terremoto. Bancolombia lideró esta estrategia mediante la reducción focalizada de sus tasas de interés y la oferta de líneas de financiamiento preferenciales para vivienda, consumo y liquidez empresarial en las zonas afectadas, una medida a la que posteriormente se sumaron otras entidades bancarias para articular un alivio económico integral en la región. Lea más: Bancolombia anunció tasas especiales para compra de vivienda con hasta $5 billones en financiación para afectados

Los líderes más influyentes de América Latina

La inclusión simultánea de Mora y Vélez en este listado ilustra un escenario corporativo muy particular para Colombia: la exitosa coexistencia y competencia entre una entidad bancaria tradicional de larga trayectoria y las nuevas corporaciones financieras puramente digitales. Ambos ejecutivos demuestran que el país exporta modelos de gestión altamente competitivos y adaptables a las nuevas exigencias del mercado. Al observar la cima absoluta de la clasificación global, los tres primeros lugares correspondieron a ejecutivos de origen argentino, marcando un hito en el desarrollo tecnológico y el ecosistema emprendedor. Pierpaolo Barbieri, representante de la empresa Ualá, se coronó en el primer puesto del estudio. En el segundo lugar, se situó Martín Migoya de la firma Globant, mientras que la tercera ubicación fue atribuida a Marcos Galperin, directivo de Mercado Libre. Este podio refleja la consolidación de los modelos de negocio basados en la innovación, el software y el comercio electrónico nacidos en ese país. La tracción del talento directivo argentino no se limitó únicamente a los servicios tecnológicos o digitales, sumando un total de cuatro integrantes dentro de la codiciada lista de los 10 primeros puestos. La cuarta representación de este país en el tramo inicial correspondió a Martín Galdeano, ejecutivo de la compañía del sector automotriz Ford, quien se posicionó en el sexto lugar.

Más allá de este grupo principal, el peso de la nación se mantuvo a lo largo de toda la nómina: Argentina se ubicó en el segundo lugar general por cantidad de representantes, logrando que 20 profesionales formaran parte de la selección total de los 100 integrantes evaluados por la consultora en la región. Brasil, siendo la mayor economía del bloque, demostró su influencia institucional y corporativa ocupando tres posiciones estratégicas dentro de los 10 ejecutivos más destacados. En el cuarto lugar figuró Ilan Goldfajn, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), marcando la relevancia del liderazgo latinoamericano en organismos multilaterales clave para el financiamiento y desarrollo de políticas públicas. Seguidamente, en la quinta posición se ubicó Maurício Rodrigues, de la multinacional Bayer, evidenciando el peso de las ciencias de la vida y la industria de insumos en la agenda corporativa brasileña. Siga leyendo: Grupo Cibest anuncia inversión de $1,6 billones en tecnología, tras recientes caídas de Bancolombia La sólida cuota de liderazgo de Brasil en esta primera parte del ranking se completó con la participación del sector de la infraestructura tecnológica. Paula Bellizia, representante de la entidad Amazon Web Services (AWS), alcanzó la novena posición del listado general. Su inclusión resalta la vital importancia que han adquirido las soluciones de cómputo en la nube, la digitalización corporativa y los servicios tecnológicos a gran escala, un área donde el mercado brasileño actúa como un centro de operaciones fundamental para la región. La diversidad geográfica de este grupo de élite se amplía con la representación de Perú en el crucial sector de la conectividad y la logística de transporte de pasajeros y carga. Roberto Alvo, máximo directivo de Latam Airlines, se posicionó en el octavo lugar de la clasificación según los datos del informe. Su presencia en la lista subraya la importancia estratégica de la industria aeronáutica en un continente de vastas extensiones, donde una gestión ejecutiva eficiente es vital para mantener la integración comercial y la operatividad transnacional.

Los 100 líderes empresarios más influyentes de América Latina según Horse