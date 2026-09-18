David Vélez, fundador de Nubank, será asesor de IA del Gobierno de Abelardo

El empresario colombiano David Vélez, fundador del neobanco Nubank, asumirá como principal asesor ad honorem del Gobierno de Abelardo de la Espriella para liderar la estrategia de inteligencia artificial en Colombia. El anuncio fue hecho este viernes 18 de septiembre por el presidente, quien señaló que sostuvo durante más de tres horas una reunión con Vélez en la sede presidencial de Barranquilla para hablar sobre el papel de la tecnología en la transformación del Estado. Según De la Espriella, uno de los objetivos será construir un Estado “más pequeño, eficiente y moderno”, utilizando la inteligencia artificial para reducir la burocracia, disminuir los costos de operación y mejorar la atención a los ciudadanos. “Le pedí que nos ayude a construir un Estado más pequeño, eficiente y moderno; a transformar la educación para preparar a nuestros jóvenes para el mundo que ya está llegando; y a utilizar la tecnología para que las políticas sociales lleguen exactamente a quienes las necesitan”, señaló el mandatario.

La propuesta también contempla utilizar la tecnología para transformar la educación y ampliar las oportunidades para los jóvenes colombianos. De la Espriella aseguró que existe una ambición de convertir a Colombia en “el primer país de América Latina nativo en inteligencia artificial”. Para avanzar en esa dirección, Vélez y su equipo deberán presentar un proyecto con el que el Gobierno pretende convertir esta visión en una política de Estado. Conozca: El paisa David Vélez invertirá $5 billones en Colombia y pide eliminar la tasa de usura El empresario, por su parte, explicó que el proceso implica rediseñar la gestión pública poniendo al ciudadano en el centro. “Eso significa reinventar el Gobierno, reinventar el Estado, poniendo al ciudadano en el centro de la estrategia, mejorando el acceso a servicios, bajando el costo de operación, aumentando la producción, la productividad, mejorando la educación de la gente y, además de eso, llevándole muchas más oportunidades”, dijo Vélez.

David Vélez fundó Nubank en 2013, después de enfrentar dificultades para abrir una cuenta en un banco tradicional de Brasil. Desde entonces, la compañía se ha expandido por Brasil, México y Colombia y actualmente atiende a más de 140 millones de clientes. La inteligencia artificial es uno de los componentes de la estrategia tecnológica de la compañía. Nubank ha desarrollado herramientas para aplicarla en áreas como la evaluación crediticia, la atención al cliente y las operaciones internas. Entre sus desarrollos está nuFormer, un modelo fundacional propio que utiliza información acumulada por la compañía durante más de una década. Según Nubank, este sistema permite mejorar decisiones relacionadas con el crédito y ampliar de manera segura los límites para algunos clientes. La empresa también desarrolla AI Private Banker, un conjunto de herramientas de inteligencia artificial orientadas a ayudar a los usuarios a organizar sus finanzas, gestionar deudas y tomar decisiones relacionadas con el crédito. De acuerdo con la compañía, algunas de estas funciones ya son utilizadas por más de 15 millones de usuarios activos mensuales. Ahora, parte de esa experiencia será puesta a disposición del Gobierno colombiano. La intención anunciada por De la Espriella es que la inteligencia artificial pase de ser una herramienta tecnológica a convertirse en un elemento central para transformar la administración pública.

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