Y es que desde niña le ha gustado emprender, rebuscarse la plata . La familia por parte del papá es de El Santuario, Antioquia. La mayoría de sus tíos son comerciantes en el sector de El Hueco de Medellín y entre sus anécdotas está que cuando estudiaba en el Colegio San José de Las Vegas vendía dulces, ropa y maquillaje. “Siempre me ha gustado hacer mi platica, no depender de nadie”. Precisamente, esos tíos eran los que le daban el plante. Ya más grande, cuando vivió en Estados Unidos, vendía mecato colombiano.

Pero todo no paró ahí. Hace tres años, luego de ver el auge que estaban teniendo las influenciadoras de Estados Unidos que sacaban sus propias líneas de maquillaje, ella decidió hacer lo mismo en Colombia. Así nació Flashes con un capital de 100 millones de pesos. Inició comercializando pestañas postizas que se pueden reutilizar hasta 30 veces y después llegó el beauty stick red (especie de labial multiusos) y el delineador, dos de sus productos estrellas. Los canales de distribución por ahora son digitales (página web y línea de WhatsApp).

Se graduó de Comunicación Organizacional en la Colegiatura. Mientras estudiaba la carrera, se formaba en otra de sus pasiones: el maquillaje. Ha recibido cursos en Colombia, en la academia Make Up For Ever en Francia y hace un par de meses participó en un curso con Ariel, el maquillador de Kylie Jenner.

Recientemente, lanzó una colaboración con la marca de ropa interior femenina Lili Pink que tiene 16 años en el mercado. Sacaron una colección de tops deportivos y de uso diario: son más de 60.000 unidades en 14 referencias las que se estarán vendiendo en más de 150 tiendas del país hasta el mes de octubre.