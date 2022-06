Y es que en este río revuelto en el que está sumergido Justo & Bueno, son mucho los que quieren pescar, ya que hay una gran oportunidad en el caso de los competidores no solo para ampliar en el número de tiendas, sino además captar a esos clientes fieles.

En diversos medios de comunicación se ha comentado la noticia que a muchos de los dueños de los locales donde opera Justo & Bueno los están buscando agentes inmobiliarios para que se cambien a la competencia. Además no se presentaría un incumplimiento de contrato ya que muchos de los convenios no tienen multa por entrega anticipada de los espacios, y/o porque además no se incluyó una cláusula de Goodwill o prima por acreditamiento.

Las tiendas D1, así como Ara, están comenzando una competencia para hacerse a locales que en este momento pertenecen a Justo & Bueno. Y mientras todo esta novela por los espacios se desarrolla, los trabajadores piden que se liquide la compañía, y que se pongan al día con los salarios, ya que si bien están atendiendo las obligaciones con los proveedores, no sucede con los empleados.