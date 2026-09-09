Con una inflación que cerraría en 7%, así quedaría el salario mínimo en 2027; estas son las cuentas

El dato de inflación de agosto comienza a jugar un papel importante en cuanto a la discusión que tendrá lugar a finales de año alrededor del salario mínimo de 2027. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación anual de 6,24%, todavía muy por encima de la meta de inflación del Banco de la República, que es del 3%.
El resultado muestra que el costo de vida continúa aumentando a un ritmo elevado. En los últimos 12 meses, cinco divisiones de gasto de los hogares registraron incrementos superiores al promedio nacional: restaurantes y hoteles tuvieron una variación de 9,36%, salud de 8,30%, educación de 7,45%, bebidas alcohólicas y tabaco de 6,94%, y muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar de 6,67%.
Este comportamiento será uno de los elementos que estarán sobre la mesa cuando Gobierno, empresarios y trabajadores comiencen a discutir el incremento del salario mínimo para el próximo año. La inflación resulta especialmente relevante porque permite establecer cuánto se ha encarecido la canasta de bienes y servicios que consumen los hogares y, por tanto, cuánto debería aumentar el ingreso para evitar una pérdida del poder adquisitivo.
Le puede interesar: “Sin politiquería, alza del salario mínimo sería 8%”: Mauricio Cárdenas, exMinHacienda