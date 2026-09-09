Con una inflación que cerraría en 7%, así quedaría el salario mínimo en 2027; estas son las cuentas

El dato de inflación de agosto comienza a jugar un papel importante en cuanto a la discusión que tendrá lugar a finales de año alrededor del salario mínimo de 2027. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación anual de 6,24%, todavía muy por encima de la meta de inflación del Banco de la República, que es del 3%. El resultado muestra que el costo de vida continúa aumentando a un ritmo elevado. En los últimos 12 meses, cinco divisiones de gasto de los hogares registraron incrementos superiores al promedio nacional: restaurantes y hoteles tuvieron una variación de 9,36%, salud de 8,30%, educación de 7,45%, bebidas alcohólicas y tabaco de 6,94%, y muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar de 6,67%. Este comportamiento será uno de los elementos que estarán sobre la mesa cuando Gobierno, empresarios y trabajadores comiencen a discutir el incremento del salario mínimo para el próximo año. La inflación resulta especialmente relevante porque permite establecer cuánto se ha encarecido la canasta de bienes y servicios que consumen los hogares y, por tanto, cuánto debería aumentar el ingreso para evitar una pérdida del poder adquisitivo. Le puede interesar: “Sin politiquería, alza del salario mínimo sería 8%”: Mauricio Cárdenas, exMinHacienda

¿Cuánto podría aumentar el salario mínimo en 2027 con una inflación del 6%, 7% u 8%?

Con estos datos sobre la mesa, el salario mínimo de 2027 podría moverse en diferentes escenarios dependiendo del porcentaje que finalmente se acuerde en la negociación. Si el incremento fuera del 6%, el salario mínimo pasaría de $1.750.905 a aproximadamente $1.855.959, es decir, un aumento de unos $105.054 mensuales. Con un ajuste del 7%, llegaría a $1.873.468, con un incremento de $122.563. También comienza a tomar fuerza el escenario de un aumento del salario mínimo cercano al 8%. El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas estimó que esa podría ser una de las cifras más cercanas al incremento que finalmente se defina para 2027. En un reciente diálogo con El Colombiano, sostuvo: “Yo diría que la cifra más cercana a lo que va a ser el incremento del salario mínimo será 8 % en ausencia de politiquería”. De concretarse un aumento de ese nivel, el salario mínimo vigente en 2026, de $1.750.905, pasaría a aproximadamente $1.890.977 en 2027. Es decir, el incremento sería de unos $140.072 mensuales sobre el salario básico. Si el auxilio de transporte también tuviera un aumento del 8%, pasaría de $249.095 a cerca de $269.023, con lo que el ingreso mensual de un trabajador que recibe ambos conceptos llegaría a alrededor de $2,16 millones. Sin embargo, el 8 % todavía es solamente un escenario. La cifra definitiva no se puede establecer únicamente con el dato de inflación de agosto, ya que la negociación del salario mínimo incorpora diferentes variables económicas y laborales y se definirá al cierre del año.

El Banco de la República mantiene la alerta sobre los precios

El escenario inflacionario tampoco está despejado. El Banco de la República ha advertido que los precios continúan alejándose de su meta y que existen diferentes factores que podrían mantener las presiones durante lo que resta de 2026. Entre ellos están los mayores costos laborales, el dinamismo del consumo de los hogares, los precios de los alimentos, los posibles efectos del fenómeno de El Niño, algunos aumentos en los servicios públicos y otros precios regulados. El Banco también proyecta que la inflación comenzará a moderarse durante 2027 y que posteriormente continuará acercándose gradualmente a la meta del 3%. Sin embargo, advierte que existe una alta incertidumbre alrededor de estas proyecciones, especialmente por la evolución del clima, los conflictos internacionales y la situación fiscal del país. Para la discusión salarial, esto significa que el dato con el que termine 2026 será más importante que el resultado conocido en agosto. Si la inflación efectivamente se acerca al 7%, la presión para que el salario mínimo aumente por encima de ese nivel será mayor. Conozca también: ¿Cuánto cuesta comprar vivienda en Colombia? Se necesitan 57 meses de ingresos para la cuota inicial

¿Qué pasa si el aumento supera demasiado la inflación?

El debate no está solamente en cuánto subir el salario mínimo, sino en qué tan lejos debería ubicarse el incremento frente a la inflación. Un aumento equivalente o ligeramente superior al crecimiento de los precios permitiría proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Pero un incremento considerablemente mayor puede aumentar los costos laborales de las empresas y generar presiones adicionales sobre los precios, especialmente en actividades donde el salario mínimo tiene un peso importante dentro de la estructura de costos. Ese es precisamente uno de los argumentos planteados por Cárdenas, quien cuestionó el incremento aplicado para 2026 y advirtió que aumentos elevados pueden terminar reduciendo parte del beneficio obtenido por los trabajadores si posteriormente se trasladan a los precios. El exministro incluso sostiene que, sin el fuerte aumento del salario mínimo aplicado este año, la inflación podría estar actualmente cerca del 4,3%, una estimación que corresponde a su análisis y no a una proyección oficial del Banco de la República. Su preocupación está relacionada con el efecto que puede producir un aumento salarial elevado sobre el costo de vida. “Si el trabajador ganó por el aumento del salario, pero perdió por el aumento de los costos, el costo de vida”, afirmó. Puede leer: Medellín tiene el costo de vida más alto de Colombia, ¿qué fue lo que más subió?

La discusión para 2027 apenas comienza