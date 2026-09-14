¿Cuánto debe invertir en un CDT para ganar $3,5 millones al mes? Esta es la cifra

Tener un ingreso mensual equivalente a dos salarios mínimos en 2026 sin trabajar por ese dinero requiere un capital considerable. Una de las alternativas para buscarlo es un Certificado de Depósito a Término (CDT), pero para alcanzar ese nivel de rendimiento se necesita invertir entre $324 millones y $350 millones, dependiendo de la tasa que ofrezca la entidad financiera. La referencia son los $3.501.810 mensuales que equivalen a dos salarios mínimos de 2026, sin incluir el auxilio de transporte. Al llevar ese monto a 12 meses, el ingreso que se busca obtener asciende a $42.021.720 al año. El ejercicio parte de las tasas de interés disponibles para CDT con plazo de un año. En este tipo de productos, el ahorrador entrega un capital al banco durante un periodo determinado y, al vencimiento, recibe el dinero invertido más los intereses generados. La rentabilidad, sin embargo, no debe confundirse con el ingreso que finalmente llega al bolsillo. Sobre los rendimientos se aplica una retención en la fuente del 4%, por lo que el capital necesario debe ser suficiente para generar un interés bruto superior a los $42 millones. Le puede interesar: “Comparar los CDT puede dejar en promedio $2,5 millones más de ganancia”: MejorCDT

Las tasas más altas reducen el capital necesario

De acuerdo con la comparación de CDT de FinanzasPlus con corte a septiembre de 2026, algunas de las tasas más competitivas para inversiones a 12 meses se ubican por encima del 12% efectivo anual. Con una tasa de 13,5% efectivo anual, el capital requerido es de aproximadamente $324,2 millones. Esa inversión produciría cerca de $43,77 millones brutos en intereses durante un año. Después de descontar la retención del 4%, el rendimiento neto se ubicaría alrededor de los $42,02 millones, equivalentes a dos salarios mínimos mensuales durante 12 meses. La siguiente referencia es Banco Contactar, con 13,3% efectivo anual. En ese escenario, el monto necesario aumenta a unos $329,1 millones para alcanzar el mismo rendimiento neto anual. Con una tasa de 13,2%, como la reportada para Banco W en la comparación, la inversión necesaria se acerca a $331,6 millones. Le puede interesar: La rentabilidad de los CDT en agosto se mueve entre 12,1% y 13,5% La diferencia puede parecer pequeña cuando se mira únicamente el porcentaje, pero tiene un efecto directo sobre el capital que debe tener disponible el ahorrador. Entre una tasa de 13,5% y otra de 13,2%, por ejemplo, la diferencia en el capital requerido es de aproximadamente $7,4 millones. Para una tasa de 12,9% efectivo anual, como la registrada para KOA, el monto requerido sube hasta cerca de $339,3 millones. Y si la tasa baja a 12,5%, como en las opciones de La Hipotecaria y Bold señaladas en la comparación, el capital necesario llega a aproximadamente $350,2 millones. En otras palabras, una diferencia de un punto porcentual en la tasa puede representar decenas de millones de pesos adicionales que deben permanecer invertidos para producir el mismo ingreso. FinanzasPlus también registra, para el plazo de 12 meses, tasas de 12,3% para Bancamía y Credifamilia, y de 12,1% para Ban100. En estos casos, el capital requerido sería mayor que el de las alternativas con tasas de 12,5% o superiores.

El dinero queda comprometido durante el plazo

Hay otro elemento que debe tenerse en cuenta antes de buscar este nivel de rentabilidad. Un CDT no funciona como una cuenta de ahorros de la que se pueda retirar el dinero en cualquier momento sin consecuencias. El capital queda pactado durante un periodo determinado y las condiciones de rentabilidad están asociadas a ese plazo. Por eso, quien pretenda utilizar los intereses como una fuente periódica de ingresos debe tener claro que el dinero invertido no tendrá la misma disponibilidad inmediata de una cuenta corriente o de ahorros. Además, comparar únicamente la tasa puede llevar a una decisión incompleta. También es necesario revisar las condiciones particulares del producto, los montos mínimos de apertura y la entidad que recibe los recursos. Conozca también: CDT digital desde $100.000: estas son las opciones para invertir con tasas de hasta 13% E.A. Un aspecto adicional es el Seguro de Depósitos de Fogafín, cuya cobertura para los productos de las entidades inscritas alcanza hasta $50 millones por depositante y por entidad, según la información citada en la comparación de FinanzasPlus. Así, para quien se plantee obtener durante 2026 un ingreso equivalente a dos salarios mínimos únicamente mediante los intereses de un CDT, el punto de partida está lejos de ser una inversión pequeña: con tasas entre 13,5% y 12,5% efectivo anual, el capital requerido se mueve entre $324 millones y $350 millones aproximadamente. El cálculo muestra, además, que en este tipo de inversiones no solo importa cuánto paga un banco por el dinero, sino cuánto capital se necesita poner a trabajar para alcanzar un ingreso mensual determinado. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: