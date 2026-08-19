Economía de Antioquia crecería 2,8% en 2026 y superaría el promedio nacional

Antioquia mantiene una perspectiva favorable para 2026, pese a un escenario nacional marcado por desafíos como las tasas de interés, la tasa de cambio, la inflación y el manejo de la deuda pública.
La Cámara de Comercio de Medellín proyecta un crecimiento de 2,8% este año, por encima del 2,5% previsto para Colombia. Sin embargo, los analistas consideran que la estimación sigue todavía por debajo del potencial regional, estimado entre 3% y 3,5%.
Lina María Vélez, presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, destacó la capacidad del tejido empresarial para mantenerse activo pese a las dificultades del entorno.
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Prueba de ello es que el gremio empresarial mostró señales de resiliencia para el primer semestre (enero-junio), ya que en ese lapso se crearon 16.366 empresas, un aumento de 0,7% frente al mismo periodo de 2025. “Los empresarios antioqueños lograron mantenerse vigentes”, celebró Vélez.