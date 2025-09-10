Así está la crisis financiera de las EPS intervenidas: patrimonio cayó más de 20 veces en 3 años

Las EPS intervenidas no han mostrado señales de recuperación: tras las medidas de control, la relación entre obligaciones y activos por recuperar se volvió aún más desfavorable. La abrupta caída de las cuentas por cobrar en 2024, sumada al aumento sostenido de las cuentas por pagar, refleja un flujo de caja crítica y una creciente dependencia de recursos externos para mantener la operación.
De acuerdo con un informe de Así Vamos en Salud, Entre 2020 y 2025 los activos del sistema de salud registraron una fuerte caída: pasaron de $23,2 billones, su punto más alto, a $18,1 billones. La disminución, de más de 5 billones en cinco años, refleja un menor respaldo económico y una capacidad financiera debilitada para responder a las demandas del sector.
Una de las principales razones de esta baja estaría relacionada con la falta de reporte de información por parte de la Nueva EPS , lo que impacta directamente en las cifras consolidadas. Sin embargo, más allá de los registros, el dato evidencia un problema estructural:el sistema tiene hoy menos recursos para sostenerse, justo cuando los afiliados se mantienen o incluso aumentan.
De hecho, se ha evidenciado una reducción sostenida en el número de EPS: de 40 en 2019 pasó a solo 23 en 2025, como resultado de procesos de liquidación y retiros motivados por la frágil situación financiera y las Múltiples quejas de los usuarios.