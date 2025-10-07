Bitcoin se valoriza casi 100% en el último año y marca nuevo récord de 125.000 dólares

El Bitcoin, la criptomoneda más reconocida del mundo, marcó un nuevo récord histórico al superar los US$125.000, alcanzando incluso con una negociación máxima de US$126.089. Este hito representa una valorización del 100 % en el último año, considerando que en el mismo periodo de 2024 su precio rondaba los US$62.000.
El repunte consolida una tendencia alcista sostenida y refuerza la percepción de que el Bitcoin ya no es solo un activo especulativo, sino una pieza estructural dentro del sistema financiero global.