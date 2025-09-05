Creg aprobó nuevo esquema de contratación de energía que promete aliviar tarifas en el Caribe

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) aprobó una nueva medida que busca aliviar los costos del servicio de energía en la región Caribe. En palabras sencillas, la decisión permitirá a las empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos, como Air-e, acceder a un esquema especial de contratación.
Entérese: Gobierno propone liquidar Air-e y que Gecelca asuma el servicio de energía en el Caribe
Con este cambio, el Gobierno Nacional argumenta que la compañía podrá negociar directamente con generadoras hidroeléctricas y de energías limpias, como la solar, para comprar sus excedentes de electricidad a un precio justo. Esto reducirá la dependencia de la bolsa de energía, un mercado que suele ser muy volátil y que impacta de manera directa las tarifas de los usuarios.