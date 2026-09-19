La ‘Jamesmanía’ eleva hasta un 100% la venta de camisetas en el Centro

James Rodríguez cumple apenas una semana como jugador de Atlético Nacional y su llegada ya se siente con fuerza en las cifras del comercio antioqueño. La conocida “Jamesmanía” ha impulsado la venta de camisetas de fútbol en el Centro de Medellín hasta en un 100%, según relatan comerciantes del sector El Hueco. No es para menos. Se trata, para muchos, del mejor futbolista de la historia de la Selección Colombia. El cucuteño, de 35 años, pasó por algunos de los clubes más importantes de Europa, entre ellos Real Madrid, Mónaco, Bayern Múnich y Everton, y lideró a Colombia en su mejor participación mundialista, Brasil 2014, torneo en el que se llevó la Bota de Oro como goleador del certamen. Le puede gustar: James Rodríguez vuelve a sentir el cariño de los hinchas: así fue su recibimiento en Bogotá antes de debutar con Nacional Su nombre tiene peso propio en el mercado. Según Celebrity Net Worth, su patrimonio neto se estima en US$80 millones, cifra explicada tanto por los salarios obtenidos en sus distintos equipos como por contratos publicitarios, presencia digital y negocios propios. Ese patrimonio lo ubicaría entre los diez futbolistas más ricos que disputaron el Mundial 2026, por detrás de figuras como Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé y Harry Kane.

El impacto en Nacional

El efecto en el club verdolaga es inmediato y medible. En solo una semana, tras la rueda de prensa de presentación de James, Atlético Nacional vendió más de 3.000 abonos adicionales, pasando de 20.000 a más de 23.000. Esta última cifra ya representa un incremento del 27% frente a los abonos del semestre anterior. La venta de camisetas oficiales también se disparó. Aunque todavía no existe un reporte oficial del número exacto de unidades vendidas, en centros comerciales como Gran Estación se registraron largas filas de hinchas buscando adquirir la camiseta de James con el número 23, valorada en $399.000.

En medio de la transformación

La llegada del jugador coincide con una transformación más profunda en el modelo de negocio del club. Nacional confirmó hace apenas unos días que a finales de este año pondrá fin a su relación comercial con Nike y que desarrollará una marca propia para manejar su indumentaria, aprovechando la capacidad de la industria textil y de confecciones del país para producir directamente sus prendas. La apuesta busca darle al club un mayor control sobre toda la operación. El cambio también modificará el reparto de ingresos: bajo el acuerdo actual, Nike recibe el 78% del valor de venta de cada camiseta, mientras que Nacional se queda con el 22%. Con el nuevo esquema, el club se quedará con toda la rentabilidad de ese comercio, de hecho, algunos analistas ya suponen que el nuevo modelo podría coincidir con que a James le brinden el número 10 para el primer semestre de 2027. Eso, sin embargo, no significa que todo el dinero pagado por los hinchas se convierta automáticamente en ganancia. Nacional deberá asumir directamente costos de producción, distribución, logística, comercialización, impuestos y demás actividades necesarias para llevar las prendas al mercado, responsabilidades que antes recaían en su socio comercial.

La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional disparó la demanda de camisetas en Medellín. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

El equipo mantiene además una fuerte cartera de patrocinadores, entre ellos la multinacional Betsson y la empresa colombiana Postobón, que sobresalen en las camisetas. Sin embargo, el negocio del club va mucho más allá del fútbol; Atlético Nacional es prácticamente una marca: a través de su tienda oficial, conocida como Tienda Verde, comercializa buzos, bermudas, pantalones, sudaderas, pijamas, ropa interior, tenis, gorras, termos, bolsos, libros, pañoletas, protectores solares, ropa para bebé, y souvenirs como manillas y llaveros. El año pasado, Atlético Nacional S.A. facturó $191.200 millones, un incremento del 17% frente a 2024, con activos por $96.489 millones a finales del año pasado, según datos reportados ante la Superintendencia de Sociedades. Cifras que, todo indica, seguirán en escalada tras la llegada de James y todo el mercado que significa en publicidad y venta de indumentaria.

La fiebre llega al Centro

El fenómeno no se limita a las tiendas oficiales. En el sector de El Hueco, una de las zonas comerciales más importantes de Antioquia, la euforia por la llegada de James Rodríguez está moviendo los negocios. Duber Ledesma, director de Somos El Hueco, comentó que ese perímetro de 28 manzanas —que va desde la calle 44 San Juan hasta la calle 50 Colombia, y desde la carrera 57 Avenida Ferrocarril hasta la carrera 51 Bolívar— reúne a cerca de 1.200 comerciantes formales dedicados, además de más de 3.000 vendedores ambulantes que cambian de mercancía según la temporada. “El Hueco en general cambia su tipología dependiendo de la temporada. Es decir, usted hoy puede ver un local de camisetas, mañana puede ver un local de disfraces, luego puede ver un local de ropa, luego uno de juguetes y luego uno de papelería”, dijo. La temporada actual combina dos fenómenos comerciales: la celebración de Amor y Amistad y la fiebre futbolera no solo por la llegada de James, sino también de Juan Fernando Quintero al Independiente Medellín. “En estos momentos todo lo que tiene que ver con camisetas juega un papel fundamental. Estamos a vísperas de celebrar Amor y Amistad, o sea que es una tendencia hoy todo lo que tiene que ver con regalos y flores”, señaló. A la par, categorías como perfumería, bisutería, joyería, dulcería americana, flores y licores —estos últimos concentrados en la calle La Alhambra (52A), conocida por sus cigarrerías tradicionales—.

Dúber Ledesma, director de Frente Unido. FOTO CAMILOS SUÁREZ

“En solo Amor y Amistad esperamos un incremento de entre el 10% y el 15%. Se combina todo el tema de la camiseta de James y la de Quintero, porque mucha gente como regalo está pidiendo la camisa, más que todo los masculinos”, dijo Ledesma. Y es que el flujo de consumidores es bastante notable. Somos El Hueco calcula que ese sector recibe todos los días un flujo de 1,2 millones de personas, entre público externo y el propio ecosistema de la zona, que moviliza cerca de 70.000 empleos directos y 300.000 indirectos.

Ventas hasta 100% mayores

No todo es color de rosa. Algunos vendedores se precipitaron a estampar camisetas con el número 10 antes de que se confirmara el dorsal definitivo del James, que finalmente fue el 23. Por esa razón, esos comerciantes hoy tienen pérdidas. “Hubo empresarios que tienen en estos momentos las camisas de James guardadas porque se precipitaron a estampar el número 10, y eso sin duda hizo que la economía se viera afectada porque hicieron sus inversiones”, comentó Ledesma. Aun con esas salvedad, Ledesma fue optimista sobre el impacto real del fichaje: “Los comerciantes ya pasaron de tener un incremento normal en una temporada que no se vende camisas a incrementarse casi entre un 80% y 100%, debido a que hay gente que quiere renovar su indumentaria con la camisa de James”. Entérese: El Mundial del ‘caramelo escaso’ que se vive en las calles paisas Se trata de una buena noticia. Las cajas registradores del comercio sonaron con mayor fuerza a raíz del reciente Mundial de Fútbol 2026, que a pesar de contar con la temprana eliminación se la Selección Colombia, impactó de forma muy positiva el consumo: “El fútbol mueve demasiado la economía, más de lo que se cree. Hay más turismo y eso dinamiza todos los sectores de la economía. No solo impulsa la venta de camisetas, sino también todo el tema de fiestas, de decoraciones. Las papelerías tuvieron una temporada excelente”, añadió el director de Somos El Hueco. De cara al cierre de año, los vendedores esperan que el último trimestre representa casi el 50% de las ventas anuales del comercio del Centro: “Hay gente que está a punto de equilibrio o en pérdida todo el año, pero el último trimestre sin duda representa una victoria para el comercio”.

La “Jamesmanía”

Y la tendencia es palpable solo con dar unos cuantos pasos por los alrededores de la Estación San Antonio. Camisetas del Atlético Nacional y del Independiente Medellín pintan el ambiente y sobresalen entre las de otros equipos, incluso europeos. Pero la que más sobre sale, sin duda, es la del goleador de Brasil 2014. Camilo Giraldo, administrador de un almacén de ropa deportiva en El Hueco, lleva cerca de cinco años en el negocio de esa indumentaria, aunque su relación con el comercio del Centro se remonta a su infancia. Contó que vende entre 36 y 60 unidades diarias de camisetas de James, entre versiones para niños y adultos Giraldo, hincha de Nacional, recordó que fichajes anteriores para el fútbol paisa como los de Mao Molina, Dayro Moreno y Franco Armani también generaron expectativas, aunque en menor escala frente al furor que está despertando James y Juan Fernando Quintero juntos. “Me emociona mucho ver los dos equipos con esos dos jugadores, porque se genera una expectativa, se genera mucha emoción por ver un clásico con esos dos futbolistas en la cancha”. Proyectó un aumento de entre 50% y 70% en sus ventas mensuales, aunque advirtió que la fiebre dependerá del rendimiento que tengan en las canchas. “Si no marcan la diferencia, pues la gente obviamente se va a desilusionar y las ventas bajan”. Por ejemplo, recordó que el impacto del Mundial se apagó tras la eliminación de Colombia: “Cuando perdimos, todo el mundo quedó como muy aburrido, muy desanimado, porque se sentía que era un rival que se podía superar”, dijo.

La Jamesmanía también impulsa el negocio de estampados y otros productos relacionados con el fútbol en Medellín. FOTO CAMILO SUÁREZ

En ese mismo ámbito se mueve Jeffrey Alexander Cataño, vendedor del sector desde 1997. Comercializa camisetas de calidad “triple A”, con precios promedio de $60.000. El jueves pasado llegó su pedido de camisetas con el 23 de Nacional y vende entre cuatro y cinco camisetas diarias. Su expectativa es aumentar su facturación entre 10 y 15 unidades diarias. Sobre la duración del fenómeno, fue optimista: “Eso dura hasta el otro año, Dios quiera, que esté el muchacho ahí en el equipo. Los turistas también las llevan mucho”, celebró. Lucelly Marín es otra comerciante con 35 años de experiencia en el Centro. Reconoció que su fuerte no es el fútbol. Pero eso no ha sido impedimento para vender las camisetas del nuevo fichaje y subir sus ventas hasta un 80%. Ha llegado a despachar hasta 150 camisetas diarias con el nombre de James.

El negocio de estampados

El furor también beneficia a los talleres de estampación, un eslabón clave de la cadena comercial que rodea a las camisetas de fútbol. Duvan Aníbal Montoya, administrador de una casa de estampación ubicada en el pasaje comercial Coogranada, explicó que a su local llegan clientes con camisetas, gorras, vasos y uniformes de fútbol para estampar nombres y dorsales. “Estampamos solamente. No vendemos la camiseta”, aclaró. Montoya contó que desde la llegada de James ya han estampado cerca de 20 docenas de camisetas con su nombre, y que al comienzo del fichaje muchos clientes cometieron el mismo error que se repitió en otros locales del centro: estampar el número 10 antes de que se confirmara el definitivo. El estampado en la técnica DTF, la más solicitada actualmente, tiene un valor de $15.000 por camiseta. Montoya proyecta estampar entre 100 y 200 docenas de camisetas de James en el mes y calcula que sus ventas podrían crecer entre 40% y 50%. Consultado por otros fichajes que hayan generado un furor similar, mencionó a Quintero como referencia, aunque con menor intensidad. El caso más notable, sin embargo, es el de Juan Carlos Zapata, comerciante del centro desde hace 24 años, quien inició su negocio con mercancía traída de Bogotá antes de especializarse en camisetas desde 2014 y en estampación desde hace unos ocho años. Zapata vende camisetas de James en dos versiones: la “tipo jugador” y la “tipo aficionado”, con precios al por mayor de $35.000 y $40.000, y al detal de $45.000 y $55.000 con el estampado incluido.

Zapata relató que, mientras el mes pasado —cuando aún no se sabía si James llegaría al club— estampó apenas 200 camisetas en todo el mes, en la primera semana desde la confirmación del fichaje ya había estampado cerca de 2.500 unidades, con picos de hasta 600 camisetas diarias. A diferencia de otros comerciantes, Zapata sí supo esperar antes de estampar con un número equivocado: “Esperé que lanzaran con qué número iba a jugar. No estampé (con el 10)”, anotó. Según su experiencia, la demanda actual por Quintero es más moderada: “También se estampa, pero más suave, más relajado, porque lo que movió el comercio fue James, como es una figura mundial; al llegar al Nacional, todo el mundo quiere ponerse el dorsal de James, que es el 23”.

El resto del año