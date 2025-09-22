CRC advierte riesgos de concentración en integración Movistar y Tigo-UNE: pide garantizar competencia

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) emitió este sábado 20 de septiembre un concepto clave sobre la integración de Movistar y Tigo-UNE, un negocio que podría transformar el sector de telecomunicaciones en Colombia. En su análisis, la CRC dejó claro que cualquier aprobación de la operación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) debe garantizar la libre competencia y evitar riesgos de concentración que afecten a los usuarios. Lea más: MinTIC autoriza uso común del espectro a la alianza Tigo–Movistar La movida empresarial empezó en 2023, cuando Movistar (Telefónica Colombia) y Tigo firmaron un acuerdo para compartir su red de acceso móvil en más de 900 municipios del país, con el objetivo de mejorar la cobertura y calidad del servicio.

El juego corporativo: Telefónica, Millicom y el Estado colombiano

La integración no solo involucra temas técnicos, sino también movimientos estratégicos de capital. El 13 de marzo de 2024, Telefónica Hispanoamérica, S.A., filial 100% del grupo español Telefónica, acordó vender a Millicom Spain su participación del 67,5% en Colombia Telecomunicaciones (Movistar) por US$400 millones. El 32,5% restante pertenece al Estado colombiano, y el Ministerio de Hacienda estudia la posibilidad de vender también ese paquete accionario a Millicom.

Al mismo tiempo, Millicom presentó una propuesta a Empresas Públicas de Medellín (EPM) para comprarle el 50% de participación en Tigo-UNE, empresa mixta que el Municipio de Medellín controla a través de EPM. De concretarse, Millicom consolidaría un poder decisivo en dos de las principales operadoras del país.

Edificio de Tigo en Medellín.

Lo que preocupa a la CRC sobre Movistar y Tigo-UNE

El informe de la CRC, de 66 páginas, se concentró en tres frentes sensibles: acceso y originación móvil, servicios móviles e internet fijo residencial. La entidad reguladora advirtió que deben evitarse "posibles efectos coordinados" entre el nuevo ente integrado y Comcel (Claro), que podrían generar alzas en precios y reducir la calidad del servicio en detrimento de los consumidores. El documento subraya que los condicionamientos de la SIC deben garantizar la pluralidad de agentes y la sostenibilidad del mercado, ya que las decisiones de hoy no solo afectan tarifas, sino también la inversión, innovación y calidad del servicio en el largo plazo.

La CRC no aprueba ni rechaza: la decisión está en manos de la SIC

La CRC escuchó las observaciones de operadores competidores, entidades del sector y analizó el documento económico presentado por las compañías. En su conclusión, enfatizó que la integración podría ayudar a consolidar el sector, pero también aumentar riesgos si no se establecen reglas claras. “Este concepto también recuerda que las decisiones en materia de competencia no solo tienen efectos inmediatos sobre precios, sino que son determinantes para asegurar la inversión, la innovación y la calidad del servicio en el mediano y largo plazo”, señala el análisis.