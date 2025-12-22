x

Contraloría cuestiona emergencia económica: alerta desequilibrio fiscal y exige recorte del gasto

El organismo pidió un recorte responsable del gasto en 2026, advirtiendo rigideces presupuestales, baja ejecución, riesgos fiscales y la necesidad de fortalecer recaudo tributario.

  • Según el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, el Congreso aprobó el presupuesto del próximo año con un desequilibrio evidente entre ingresos y gastos. FOTOS: Colprensa y Cortesía Contraloría
    Según el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, el Congreso aprobó el presupuesto del próximo año con un desequilibrio evidente entre ingresos y gastos. FOTOS: Colprensa y Cortesía Contraloría
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 12 horas
La Contraloría General de la República hizo un llamado al Gobierno Nacional para que adopte una estrategia responsable, austera y equilibrada en el recorte del Presupuesto General de la Nación de 2026. Según el organismo de control, tras el archivo definitivo de la Ley de Financiamiento, al Ministerio de Hacienda solo le queda como alternativa un recorte del gasto por $16,29 billones.

Según la Contraloría, el Congreso aprobó el presupuesto del próximo año con un desequilibrio evidente entre ingresos y gastos. Mientras los ingresos se fijaron en $530,7 billones, los gastos alcanzan los $546,9 billones. El cierre de esa brecha dependía de la Ley de Financiamiento, que finalmente no prosperó.

En contexto: Petro busca $16 billones con la emergencia económica: ¿la tumbará la Corte?

Presupuesto rígido limita el margen de maniobra

La Contraloría advirtió que cualquier ajuste debe considerar las fuertes inflexibilidades del presupuesto. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, cerca del 92% del gasto es inmodificable.

Para 2026, la estructura del Presupuesto General de la Nación se distribuye en un 65,5% para gastos de funcionamiento, equivalentes a $358,1 billones; un 18,4% destinado al servicio de la deuda, por $100,4 billones; y un 16,1% para inversión, que suma $88,4 billones.

El ente de control subrayó que los recortes deben garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales y evitar un aumento del déficit que ponga en riesgo la estabilidad económica del país y la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.

Deuda, funcionamiento e inversión: donde ajustar el gasto

Colombia ha mantenido históricamente un cumplimiento estricto de sus compromisos crediticios, por lo que la Contraloría considera que el recorte directo de la deuda estaría prácticamente descartado. No obstante, señaló que el Gobierno podría reducir una parte de este gasto mediante operaciones de manejo de deuda.

Puede leer: ¿Habrá 5x1.000? Estos son los impuestos que evalúa el Gobierno Petro con la emergencia económica

En cuanto a los gastos de funcionamiento, el organismo identificó una marcada rigidez asociada a pagos de personal, pensiones y transferencias, en especial las del Sistema General de Participaciones.

Aun así, planteó que un análisis detallado del Ministerio de Hacienda podría permitir ajustes en rubros como contratación, viáticos y otros componentes operativos.

La inversión, aunque es el rubro con mayor flexibilidad, también enfrenta restricciones, sobre todo en proyectos con vigencias futuras comprometidas.

En este frente, la Contraloría recomendó priorizar iniciativas de alto impacto macro-regional que contribuyan a la estabilidad económica y a la transformación productiva del país.

Baja ejecución presupuestal agrava el panorama fiscal

El llamado de atención también se centró en la eficiencia de la ejecución presupuestal.

Para la Contraloría, el Ministerio de Hacienda debe superar los niveles observados en años recientes. En 2024, solo se obligó el 83,1% del presupuesto total, mientras que en el rubro de inversión la ejecución fue de apenas el 57%.

Relacionado: Decreto de emergencia económica enciende alerta gremial por riesgos jurídicos y fiscales

En 2025, con corte al 15 de diciembre, la ejecución general alcanza el 79,9%, pero preocupa especialmente la inversión, que solo registra un 52,8% obligado, a 15 días de finalizar el año.

Dian y disciplina fiscal, claves para sostener las finanzas públicas

Además del recorte del gasto, la Contraloría insistió en que el Gobierno debe acelerar, a través de la Dian, la modernización institucional y fortalecer las estrategias contra la evasión y la elusión, con el objetivo de aumentar el recaudo tributario efectivo.

El organismo también pidió que el ajuste presupuestal se realice de manera transparente y participativa, con diálogo con los sectores afectados y una comunicación clara sobre los criterios, prioridades e impactos esperados, para preservar la confianza ciudadana y de las instituciones.

Más noticias: Gobierno Petro se endeudó por $23 billones en polémica emisión de bonos TES; deberá pagar intereses del 13,15%

Finalmente, la Contraloría recalcó la necesidad de reafirmar la disciplina fiscal del Gobierno como condición indispensable para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.

Temas recomendados

Reforma tributaria
Ministerio de Hacienda
Contraloría General de la República
Presupuesto General de la Nación
Ley de financiamiento
Colombia
Club intelecto
