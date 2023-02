Este valor se consigna directamente en una cuenta individual a nombre de cada persona, por ello es posible, para los afiliados a los fondos de cesantías, consultar el saldo y la evolución del ahorro cada vez que se requiera a través del portal transaccional y, semestralmente, en los extractos de cesantías.

Es importante aclarar que este dinero consignado por el empleador de manera anual, tiene el objetivo de respaldar al trabajador económicamente en caso de que pierda su trabajo o quiera alcanzar sus objetivos de vivienda y educación.

Es por esto que se recomienda ahorrar las cesantías, y usarlas cuando realmente sea necesario, con el fin de tener un ahorro para el futuro y beneficiarse del efecto de la rentabilidad en el largo plazo.

Los fondos de cesantías ofrecen el esquema de multiportafolios, con el objeto de que sus afiliados escojan el portafolio en el cual desean que sus recursos sean invertidos, dependiendo del momento en el que van a hacer uso de sus cesantías. Por un lado, se encuentra el portafolio de largo plazo, el cual es ideal si no se desea retirar las cesantías antes de un año; por el otro, el portafolio de corto plazo, el cual es recomendado para quienes planean retirar sus cesantías en menos de un año.

Es importante analizar cuál es el mejor momento para retirar las cesantías, ya que una mala decisión puede dejar a una persona sin este amparo económico.

A pocas horas de cumplirse la fecha para la consignación de cesantías por parte de los empleadores, es importante recordar cómo esta prestación social se ha transformado en una ventana de oportunidad para que miles de colombianos materialicen sus sueños y metas a nivel individual y familiar.

Según el más reciente reporte de Asofondos, los colombianos afiliados a los fondos de cesantías retiraron un total de $7,9 billones en el 2022, lo que significó un aumento del 12,7% frente al año anterior.

Al acercarse la fecha límite para que las empresas realicen el pago de cesantías a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) a la cual estén afiliados sus trabajadores se recuerda que llegado el caso, en el que el empleador no cumpla, tendrá una sanción económica.

En Colombia, los 10,7 millones de trabajadores formales en el país, de acuerdo a los más recientes Indicadores de mercado laboral entregados por el Dane, cuentan con múltiples beneficios financieros como es el caso del salario, las primas, la salud y las cesantías.

“Cuando el empleador no consigna oportunamente las cesantías en el fondo o lo hace de manera deficitaria, podría verse inmerso en una penalidad. Esta consiste en el pago de un día de salario por cada día de retraso en la consignación de las cesantías, que ha sido comúnmente denominada como sanción moratoria”, indicó Miguel Ángel Salazar, asociado de la firma de derecho laboral Godoy Córdoba.

Es imprescindible que las organizaciones realicen este trámite dentro de las fechas establecidas y sin complicaciones, teniendo en cuenta que cada AFP tiene su proceso para el pago de las cesantías. En general, el trámite consta de la diligencia de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila) y la realización de la transferencia bancaria.

De acuerdo con la Ley 50 de 1990, si no se realiza el pago antes del 14 de febrero el empresario deberá asumir un día de salario por día de mora y debe ser un mes de salario por año de servicios o proporcional por fracciones de año.

Para las empresas que por alguna razón no han cumplido con esta prestación social, los expertos del Banco de Occidente brindan 3 recomendaciones para planificar mejor este pago y no exponerse a sanciones económicas por incumplimiento e incluso si por alguna razón no cuentan con la liquidez suficiente para cubrir esta obligación, cuentan con opciones para darle un respiro a su flujo de caja:

1- Conozca las fechas del pago oportuno: uno de los errores más comunes de las empresas, según el Banco de Occidente, es el de pagar tarde las cesantías al fondo excediendo el plazo máximo pactado. Es importante recalcar que esta obligación vence el 14 de febrero de cada año y se debe poner como una fecha fija en el calendario tributario de la compañía.