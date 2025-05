Esta vez el mandatario parece haber escrito en “lenguas” al intentar referirse a las capturas de los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle; por su participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

Y es que, sobre las 3:21 de la tarde, el mandatario escribió: “Saboteó la reforma pensional, la engavetó siete meses para que no quedará su tiempo de discusión. Se opuso a todos nuestros proyectos, y ahora va la cárcel, sindicado de robar al gobierno y al pueblo”, en referencia al expresidente del Senado, Iván Name, de quien compartió una foto.



