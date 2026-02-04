Nueva ola de ataques israelíes en Gaza dejan al menos 25 muertos

Al menos 25 personas murieron este miércoles en bombardeos de fuerzas militares israelíes en la Franja de Gaza, incluidos niños, mujeres y un paramédico de la Media Luna Roja. La información la dio a conocer autoridades de salud del territorio, la Defensa Civil y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja.
Le recomendamos leer: Los 12 puntos de la gran disrupción: el primer año del mundo bajo la ley de Donald Trump
A pesar de que se habí entrado en un presunto “cese al fuego” impulsado por Estados Unidos que entró en vigor el 10 de octubre, los hostilidades persisten en la Franja de Gaza, donde Israel y Hamás se acusan mutuamente de incumplirlo.
Las muertes del miércoles se producen pocos días después de que Israel reabriera de forma muy limitada el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto, el único punto de salida para los gazatíes sin entrar en Israel.