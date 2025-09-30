Así puede ganar hasta $100 millones por usar la app de Nequi en Colombia con “Paga y Gana”

La plataforma digital Nequi acaba de estrenar una nueva promoción para conquistar a sus usuarios: “Paga y Gana con Nequi”.
Esta es una dinámica que ofrece desde abonos de $20.000 hasta premios de $25 millones, e incluso un gran premio de $100 millones para quienes paguen con la Tarjeta Débito Nequi Visa.
La campaña, que estará vigente entre el 24 de septiembre y el 18 de octubre de 2025, busca incentivar el uso cotidiano de los servicios financieros digitales y premiar la fidelidad de quienes ya hacen parte del ecosistema Nequi.