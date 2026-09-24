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Así pueden las pasajeras activar en Colombia Uber Mujeres para viajar con conductoras

La función debuta en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali y se une a servicios similares de otras plataformas. Este es el paso a paso para activarla.

  • Colombia se une a México, Argentina, Chile y Brasil en la lista de países que cuentan con un servicio en la plataforma para que las pasajeras elijan viajar con conductoras. Foto: Getty Images
    Colombia se une a México, Argentina, Chile y Brasil en la lista de países que cuentan con un servicio en la plataforma para que las pasajeras elijan viajar con conductoras. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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La plataforma de movilidad Uber anunció oficialmente el lanzamiento gradual de ‘Uber Mujeres’ en Colombia, una opción dentro de su aplicación que permite a las usuarias solicitar viajes conducidos preferiblemente por conductoras mujeres o como suelen denominarse en la plataforma, arrendadoras.

Esta función está disponible en Bogotá, Medellín y Cali. Para la gerente general de la compañía en la región Andina, Ángela Mendoza, esta herramienta nace directamente de las peticiones de las propias usuarias.

“Uber Mujeres es el siguiente paso de un camino que comenzó escuchando a las mujeres para que ellas también puedan decidir cómo quieren moverse”, afirmó a través de un comunicado, agregando que el número de arrendadoras activas en la aplicación en Colombia ha experimentado un crecimiento de más del 1.000 % en los últimos cinco años.

Lea también: Uber despedirá al 10% de sus empleados en el mundo

Este lanzamiento sitúa a Colombia en la lista de países de la región donde la función ya se ha consolidado, entre ellos México, Argentina, Chile y Brasil. Además, se suma a opciones similares desarrolladas por otras plataformas en el país, como DiDi Mujer, inDrive (Filtro de Usuarias Mujeres) y Cabify Mujer.

¿Cómo activar y utilizar la opción ‘Uber Mujeres’ en la aplicación?

Para este servicio, la plataforma dispone de tres modalidades. La primera es trayecto inmediato que es donde hay selección directa al pedir un viaje al instante.

La segunda modalidad es a través de reserva que consta de una programación del viaje con anticipación. La tercera es configuración de preferencia habitual que sirve para que la aplicación priorice asignaciones con conductoras en futuras solicitudes.

Teniendo en cuenta estas modalidades, para que la usuaria pueda activar el servicio, debe: abrir la aplicación de Uber, luego ingresar a la sección “Cuenta”, después deslizar el menú hasta encontrar “Preferencias de trayecto” y, por último, elegir la casilla “Prefiero trayecto con arrendadoras”.

Uber precisó que esta preferencia no garantiza al 100 % la asignación de una conductora, ya que el emparejamiento depende estrictamente de la oferta de arrendadoras conectadas en la zona y la hora solicitada.

Siga leyendo: ¿Usted qué haría? Mujer se lanzó de un carro en movimiento tras discutir por la tarifa del viaje

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Preguntas y respuestas

¿En qué ciudades de Colombia está disponible Uber Mujeres?
Uber Mujeres está disponible en Bogotá, Medellín y Cali. La función permite a las usuarias solicitar viajes con preferencia por conductoras mujeres, aunque la asignación depende de la disponibilidad de arrendadoras conectadas en cada zona y horario.
¿Cómo activar Uber Mujeres en la aplicación de Uber?
Para activar la función, abra Uber, ingrese a “Cuenta”, seleccione “Preferencias de trayecto” y marque “Prefiero trayecto con arrendadoras”. Esta configuración permite priorizar conductoras en futuras solicitudes de viaje.
¿Uber Mujeres garantiza que el viaje será realizado por una conductora?
No. Uber Mujeres no garantiza al 100 % que una conductora acepte o realice el viaje. La asignación depende de la cantidad de arrendadoras disponibles y conectadas en la zona y en el momento de la solicitud.

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