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“El nuevo consejo directivo asumirá el manejo de cerca de $1 billón al año”: director (e) de Comfenalco Antioquia

Juan Pablo Morales, director (e) de Comfenalco Antioquia, dialogó con EL COLOMBIANO y dijo que la caja recuperará su gobierno corporativo para administrar cerca de $1 billón anuales, aunque seguirá bajo vigilancia especial.

  • Juan Pablo Morales, director administrativo (e) de Comfenalco Antioquia, aseguró que la caja inició el proceso de desintervención, aunque continuará bajo vigilancia especial hasta restablecer plenamente su gobierno corporativo. FOTO CORTESÍA Comfenalco Antioquia
    Juan Pablo Morales, director administrativo (e) de Comfenalco Antioquia, aseguró que la caja inició el proceso de desintervención, aunque continuará bajo vigilancia especial hasta restablecer plenamente su gobierno corporativo. FOTO CORTESÍA Comfenalco Antioquia
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
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El anuncio del inicio del proceso de desintervención administrativa de Comfenalco Antioquia abrió un nuevo capítulo para una de las cajas de compensación más importantes del departamento. El anunció genera suspicacia entre algunos afiliados, ya que argumentan que la decisión respondería a razones políticas. Y ahora temen que el gobierno corporativo termine con una mayoría de simpatizantes del petrismo.

Sin embargo, Juan Pablo Morales, director administrativo (e) de la entidad, se aleja de esas versiones y justifica que la meta de mejoramiento alcanzó un 91% de cumplimiento.

Así las cosas, justificó que la decisión obedece al cumplimiento de los estatutos de la caja. Además, defendió el estado financiero de la organización y afirmó que el nuevo...

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