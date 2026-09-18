Comercio electrónico movió $41,8 billones en segundo trimestre de 2026: ¿qué están comprando más los colombianos?

El comercio electrónico en Colombia ya no es un canal para compras ocasionales y se está convirtiendo en una herramienta cada vez más frecuente para resolver gastos del día a día. En el segundo trimestre de 2026 se registraron 223,87 millones de transacciones en línea, la cifra más alta para un segundo trimestre desde que comenzó la serie en 2019 y un crecimiento de 31,1% frente al mismo periodo de 2025.
El salto representa unas 53 millones de operaciones adicionales en un año. Sin embargo, hay un dato que ayuda a entender cómo está cambiando el comportamiento del consumidor: mientras las transacciones aumentaron, el valor promedio de cada compra cayó.
Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), las ventas alcanzaron $41,81 billones, con un crecimiento nominal de 20,5% anual. En términos reales, descontando el efecto de los precios, llegaron a $28,78 billones, 13,8% más que un año atrás.