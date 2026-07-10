Colpensiones amplía horarios por el traslado de régimen pensional: conozca las fechas

Colpensiones anunció la ampliación temporal de los horarios de atención en sus Puntos de Atención Colpensiones (PAC) en todo el país con el fin de facilitar los trámites de los ciudadanos, especialmente ante la proximidad del cierre del período de oportunidad de traslado entre regímenes pensionales. La entidad informó que esta medida busca responder al aumento esperado en la demanda de atención durante los próximos días y brindar mayores facilidades a afiliados y pensionados. Relacionado: Última semana para trasladarse de régimen pensional: así puede aprovechar la ventana de oportunidad Los horarios especiales serán los siguientes: Fin de semana: sábado 11 y domingo 12 de julio de 2026, la atención será de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. Días hábiles: entre el martes 14 y el jueves 16 de julio, el servicio se extenderá hasta las 6:00 p.m., también en horario continuo. La entidad precisó que a partir del viernes 17 de julio de 2026, el servicio retomará su funcionamiento en los horarios habituales. La ampliación aplica para los PAC a nivel nacional, con excepción de los puntos ubicados dentro de la red CADE y del Fondo Nacional del Ahorro (FNA).

Colpensiones asegura que sus sistemas funcionan tras la modernización tecnológica

El anuncio estuvo acompañado de un pronunciamiento de la entidad frente a versiones que han circulado en redes sociales y algunas declaraciones públicas sobre el funcionamiento de sus servicios. En contexto: Reportan nuevas fallas en Colpensiones a pocos días de vencer el plazo para cambiar de régimen pensional Colpensiones aseguró que el proceso de modernización tecnológica que adelantó fue planeado con más de nueve meses de anticipación y surgió de un proceso de licitación pública. Según explicó, el objetivo fue fortalecer la seguridad, la integridad y la trazabilidad de la información de los afiliados. La administradora enfatizó que este proyecto responde exclusivamente a un cronograma técnico y no tiene relación alguna con el calendario político del país. Como parte de la actualización, se realizó una renovación tecnológica de gran escala que incorporó tecnología de última generación e integró los servicios con todos sus terceros mediante sistemas avanzados para la gestión de la infraestructura de los centros de datos. Vea aquí: Gobierno pide revisar si fondos de pensión trasladaron los ahorros a Colpensiones en medio de disputa por $5 billones

Colpensiones niega pérdida o manipulación de información

La entidad afirmó que la gran mayoría de sus servicios opera con normalidad. Agregó que, como ocurre en proyectos tecnológicos de gran escala, durante la fase de estabilización pueden presentarse casos puntuales que son atendidos y monitoreados permanentemente por los equipos técnicos hasta lograr su completa normalización. Asimismo, aseguró que la información y los recursos de los colombianos permanecen protegidos, ya que todo el proceso se desarrolló bajo estrictos protocolos técnicos y de seguridad y con la vigilancia de los organismos de control. En ese sentido, Colpensiones rechazó cualquier insinuación sobre una posible manipulación o pérdida de datos y reiteró que todas las actuaciones de la entidad están sometidas al control permanente de las autoridades competentes. Le interesa: ¿Conviene trasladarse de un fondo privado a Colpensiones?

Canales de atención siguen disponibles para afiliados y pensionados