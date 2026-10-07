Colombia suspende venta de energía a Ecuador y frena un negocio de $530.683 millones

Colombia dejó de enviar energía eléctrica a Ecuador mediante el mecanismo oficial de Transacciones Internacionales de Electricidad de Corto Plazo, TIE.
El flujo de electricidad hacia el vecino país llegó a cero desde el pasado 7 de septiembre de 2026, fecha en la que comenzó formalmente el período de riesgo de desabastecimiento de energía en Colombia.
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La suspensión ocurre en medio de las reglas establecidas para garantizar que la demanda interna del país tenga prioridad frente a las exportaciones.